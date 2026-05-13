Mercado Pago es la billetera virtual más utilizada en el país y tiene miles de usuarios registrados que día a día hacen todo tipo de movimientos financieros, ya sea desde pagar servicios, a hacer compras, ahorrar hasta adquirir dólares. Sin embargo, desde Mercado Pago anunciaron que varias cuentas quedarán suspendidas y no podrán operar normalmente. Esto quiere decir que aquellas personas que tengan inhabilitado su perfil en la billetera digital no podrán hacer transferencias de dinero y todas las operaciones quedarán inutilizables. Dentro de las opciones que se encuentran disponibles en Mercado Pago se encuentra la función de “Mercado Crédito”, la cual funciona como un préstamo de dinero y que, como tal, debe ser devuelto en un determinado período de tiempo. No obstante, si se producen atrasos en los pagos del Mercado Crédito y esto se prolonga en el tiempo, Mercado Pago puede proceder a la suspensión de la cuenta. Una vez que esto ocurre, la cuenta no estará habilitada para hacer ningún tipo de operación hasta que no se regularice la situación de deuda y se abone tanto la totalidad del monto solicitado como los recargos diarios aplicados. Cuando Mercado Pago aplica una suspensión de cuenta, también se aplica en Mercado Libre, en caso que el titular tenga una. En este aspecto, todas estas operaciones quedan temporalmente inhabilitadas hasta que la deuda quede cubierta. En las situaciones en las que Mercado Pago aplica la suspensión de una cuenta por poseer una deuda con un Mercado Crédito, la billetera virtual envía el informe a la Central de Deudores del BCRA (Banco Central de la República Argentina) y el historial crediticio se ve afectado. Por tal motivo, es importante pagar en tiempo y forma los préstamos que se solicitan a través de Mercado Pago para evitar complicaciones financieras a futuro y no sufrir la inhabilitación temporal de la app. También puede generar problemas el cobrar o recibir dinero de muchas cuentas distintas en poco tiempo, o realizar transferencias cruzadas (“carrusel”) sin sentido comercial claro.El uso de cuentas de otra persona, intentos de inicio de sesión sospechosos o falta de verificación de identidad son otras de las causas por las que se puede suspender una cuenta. Lo mismo aplica para otras casos de violación de los Términos y Condiciones. Dentro de todas las funciones que Mercado Pago tiene disponibles, se encuentra la opción de comprar dólares. Para comprarlos, se deben seguir los siguiente pasos: