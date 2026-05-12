Cada vez más argentinos utilizan aplicaciones financieras no solo para pagar o transferir dinero, sino también para generar ingresos desde el celular. En ese escenario, Mercado Pago comenzó a consolidarse como una de las plataformas más elegidas por quienes buscan hacer rendir la plata con montos bajos y sin necesidad de operar desde un banco tradicional. La fintech incorporó distintas herramientas que permiten obtener ganancias a través de rendimientos automáticos, programas de recomendación y hasta sistemas de reventa vinculados a sus propios productos. Una de las opciones más utilizadas por los usuarios es la cuenta remunerada. Este sistema permite que el dinero depositado dentro de la billetera virtual genere rendimientos diarios de manera automática, sin necesidad de realizar inversiones manuales ni bloquear los fondos. Actualmente, la tasa anual ronda el 19,3%, aunque puede variar según las condiciones del mercado. Uno de los principales atractivos es que el dinero permanece disponible las 24 horas y puede utilizarse o retirarse en cualquier momento. Otra alternativa que comenzó a crecer es el sistema de referidos. La plataforma permite invitar nuevos usuarios y otorga recompensas económicas cuando esas personas comienzan a operar dentro de la aplicación. Según las promociones vigentes, los beneficios pueden llegar hasta: Por ese motivo, muchos usuarios empezaron a utilizar esta función como una forma adicional de generar ingresos desde el celular. Además de las funciones financieras, Mercado Pago también ofrece un programa de revendedores para comercializar el dispositivo Point Smart, utilizado por comercios para cobrar con tarjeta. El sistema funciona de manera simple: La inversión inicial ronda los $ 40.000 por dispositivo, mientras que el valor de venta puede ubicarse cerca de los $ 45.000. El esquema también suma incentivos económicos según el nivel de actividad y facturación de los comercios adheridos. En algunos casos, los premios por recomendación pueden alcanzar: Los montos aumentan progresivamente a medida que los comercios procesan mayores volúmenes de cobro mediante los dispositivos. El programa contempla distintos niveles de recompensas. Los incentivos arrancan desde montos cercanos a los $ 24.700 para comercios pequeños y pueden superar los: Por eso, muchos usuarios comenzaron a ver estas herramientas como una alternativa complementaria para generar ingresos o desarrollar pequeños emprendimientos vinculados a medios de pago digitales. El crecimiento de este tipo de opciones se da en un contexto donde cada vez más argentinos buscan herramientas simples para hacer rendir el dinero sin necesidad de grandes inversiones iniciales. La posibilidad de operar directamente desde el celular, acceder a rendimientos diarios y utilizar programas de recomendación convirtió a Mercado Pago en una de las plataformas más utilizadas dentro del ecosistema fintech argentino.