La jornada de este miércoles 13 de mayo se verá alterada por un nuevo paro nacional confirmado por la Asociación Bancaria. La medida de fuerza, que llega de forma sorpresiva, generará complicaciones en la operatoria de las instituciones afectadas y despierta dudas entre los usuarios sobre el alcance de la atención. De acuerdo al comunicado oficial del gremio que encabeza Sergio Palazzo, no se tratará de una jornada completa de inactividad, sino de un cese de actividades concentrado en el cierre del día. La medida se llevará a cabo de manera estricta durante las tres últimas horas de atención al público de este miércoles. Esto implica que las entidades alcanzadas por la protesta frenarán por completo su atención al mediodía, inhabilitando cualquier tipo de trámite presencial en las sucursales durante toda la franja de la tarde. A diferencia de otras medidas de carácter general, este plan de lucha se centra de forma exclusiva en dos instituciones estratégicas: Aunque el sindicato aún no brindó detalles técnicos sobre la inhabilitación de servicios digitales específicos, la paralización de las tareas presenciales impedirá la resolución de gestiones en ventanilla y operaciones de caja. Desde la conducción sindical calificaron las decisiones de las autoridades como “arbitrarias e inaceptables”. En el caso del BCRA, denuncian un “vaciamiento” que pone en riesgo 32 puestos de trabajo. En el Banco Hipotecario, el gremio busca frenar lo que consideran despidos injustificados y una reducción sistemática de la estructura física de la entidad en todo el territorio nacional.