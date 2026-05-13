Las billeteras virtuales se convirtieron en el mejor aliado de los argentinos, ya que son aplicaciones que permiten manejar el dinero de forma fácil y sencilla a través de transferencias, cobros y hasta inversiones. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informaron que podrán pedir una justificación de ingresos a los contribuyentes que superen el límite establecido para ciertos movimientos. El organismo fiscal estableció límites a partir de los cuales los bancos y FinTech deben notificar los movimientos de los contribuyentes. La medida afecta a diversas operaciones como transferencias, extracciones de efectivo, plazos fijos, compras como consumidor final, entre otros. Uno de los ítems más importantes es el de “saldos bancarios al cierre del mes”, ya que las empresas deberán informar a ARCA cuando el titular tenga: En línea con el límite anterior, el organismo estableció topes para el resto de movimientos financieros: Cuando se superan los límites establecidos como el de saldo bancario a fin de mes, las empresas informan al organismo fiscal. ARCA podría solicitar documentación que respalde el origen de los fondos como: Una vez que se realiza la presentación, el organismo llevará a cabo una revisión para determinar si existen irregularidades o evasión.