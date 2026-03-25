Los comercios en México ya podrán aceptar pagos con tarjeta o billeteras digitales directamente desde un iPhone, sin necesidad de una terminal física, con el lanzamiento de Tap to Pay en iPhone, informó Fabricio Moreno, country manager de Adyen México. El directivo explicó que la tecnología, que ya opera en más de 33 mercados, busca eliminar fricciones en el momento del pago, considerado uno de los puntos más críticos en cualquier compra. “El pago es el momento más crucial de cualquier compra. Nosotros intentamos hacerlo más humano, más ágil y completamente invisible, para que los consumidores tengan una experiencia fluida”, afirmó. El lanzamiento ocurre en un contexto en el que los pagos digitales avanzan en México, mientras el uso de efectivo pierde terreno. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el uso de efectivo disminuyó de 90 a 78% entre 2021 y 2024. Además, entre 20 y 30% de las transacciones presenciales en 2025 ya se realizaron sin contacto, lo que refleja una mayor adopción de tarjetas y billeteras digitales, según datos presentados por la empresa. Moreno destacó que incluso la infraestructura de pagos está cambiando. “Las tiendas están habilitando una mayor movilidad y mejorando la experiencia de los consumidores en la tienda”, señaló. En la plataforma de Adyen, las terminales móviles ya superaron por primera vez a las terminales fijas, lo que refleja el cambio en la forma en que los comercios gestionan sus puntos de venta. A pesar de este avance, aún existe una amplia oportunidad para ampliar la aceptación de pagos digitales, especialmente entre pequeños negocios. El directivo señaló que solo entre 20 y 30% de los comercios en México aceptan tarjetas de crédito, principalmente en pymes y mercados más informales. “Cuando hablamos de pymes o de mercados más informales, solo el 20 o 30% de los comercios hoy aceptan tarjetas de crédito”, explicó. Ana Aguilar, vicepresidenta comercial de Adyen México, señaló que la nueva tecnología permitirá convertir un iPhone en una terminal de pago simplemente ingresando el monto de la compra y acercando una tarjeta o billetera digital al dispositivo. “Pagar va a ser tan sencillo como abrir una aplicación, poner el monto y acercar la tarjeta o la billetera digital”, comentó. La ejecutiva añadió que la solución no solo está pensada para grandes empresas, sino también para pequeños comercios y emprendedores. “Esta tecnología no es solo para las empresas más grandes que existen en México. También pymes y pequeños empresarios la van a poder utilizar”, dijo. Además de facilitar la aceptación de pagos, la tecnología también busca mejorar la velocidad de las transacciones. Moreno explicó que en muchos comercios un pago puede tardar entre 12 y 30 segundos, mientras que con las nuevas soluciones puede reducirse a dos o tres segundos. “Hay comercios que procesan con nosotros donde logramos disminuir el tiempo de una transacción a dos o tres segundos”, afirmó. Agregó que el sistema aprovecha las funciones de seguridad del propio dispositivo de Apple, por lo que los números de tarjeta no se almacenan ni en el teléfono ni en los servidores del comerciante. “Cuando se procesa un pago, Apple no almacena los números de la tarjeta ni la información de la transacción en el dispositivo, y el comerciante tampoco en sus servidores”, explicó. En un mercado donde el efectivo sigue siendo el principal medio de pago, pero pierde terreno frente a las soluciones digitales, la empresa consideró que este tipo de tecnologías puede acelerar la adopción de medios electrónicos y ampliar la inclusión financiera en el país.