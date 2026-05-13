Mercado Pago ofrece durante todo mayo un reintegro del 15% en compras realizadas en una cadena de supermercados los martes, sin tope de devolución. El beneficio aplica al pagar con la billetera virtual y es una de las promociones más utilizadas por los usuarios para hacer las compras del mes o de la semana para maximizar los beneficios. El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta de Mercado Pago dentro de las 72 horas posteriores a la compra. Para aprovecharlo, la condición es simple: pagar con el saldo disponible en la billetera o con la tarjeta asociada a la cuenta. Los pasos para usar el beneficio son los siguientes: No hay monto mínimo de compra ni tope de devolución, lo que diferencia esta promoción de otras del mercado. Otras billeteras y bancos también ofrecen descuentos en supermercados durante mayo, sin embargo, la ausencia de tope en el reintegro de Mercado Pago en ChangoMas es un dato concreto que cambia la ecuación para compras grandes. En este contexto, vale tener en cuenta que el beneficio aplica todos los martes de mayo de 2025, es decir: Si bien la promoción no requiere activación previa, es recomendable verificar que la app esté actualizada y que el saldo o la tarjeta estén operativos antes de ir al supermercado. El descuento no aplica en compras online ni en otros formatos de la cadena fuera de las sucursales mencionadas