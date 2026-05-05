Apagar el router de WiFi una vez al día es uno de esos hábitos simples que la mayoría ignora y que, sin embargo, mejora de forma concreta la velocidad y estabilidad de la conexión. No hace falta llamar al proveedor ni cambiar el equipo: alcanza con apagarlo unos minutos. El router es una computadora pequeña que procesa miles de solicitudes por hora. Con el tiempo acumula errores de memoria, caché saturada y conflictos de canal que degradan la señal sin que el usuario lo note de inmediato. Al apagar el equipo y volver a encenderlo, el router libera la memoria RAM interna, elimina la caché acumulada y reasigna automáticamente el canal WiFi con menos interferencia en ese momento. En edificios y zonas densas, donde decenas de redes compiten en el mismo espectro, ese restablecimiento puede marcar una diferencia visible en la velocidad de descarga. Los beneficios concretos del reinicio diario son: El tiempo mínimo recomendado es 30 segundos. Ese intervalo alcanza para que los capacitores internos se descarguen por completo y el reinicio sea real, no superficial. Si el equipo está muy caliente o la conexión estuvo inestable varios días, conviene dejarlo apagado dos minutos. El mejor momento para hacerlo es a la madrugada o temprano a la mañana, antes de que los dispositivos del hogar empiecen a conectarse. Si el proveedor de internet asigna IPs dinámicas, el reinicio nocturno también puede traer una dirección IP más limpia con mejor enrutamiento. Una alternativa práctica es programar el apagado automático desde el panel de administración del router, al que se accede escribiendo 192.168.0.1 o 192.168.1.1 en el navegador. Muchos modelos actuales tienen una opción de reinicio programado en la sección de mantenimiento. No hace falta apagarlo más de una vez al día. El hábito funciona mejor como rutina fija que como recurso de emergencia.