En estas últimas semanas, con el dólar al alza, la estrategia oficial fue clara: en vez de vender divisas, redujeron el ritmo de compras en el MLC y abastecieron la demanda de cobertura cambiaria a través de ventas de títulos dólar linked.

“Respecto a esto último, calculamos que los privados ya tienen letras y bonos atados al tipo de cambio por aproximadamente u$s 7700 millones de valor nominal, compensando con creces el desarme de los contratos de futuros del Central desde el mes de febrero”, advierte un informe de la consultora 1816.

Estrategia del BCRA

En este contexto, el BCRA está comprando menos dólares que en el pasado reciente, pero aún así destacan que es tal el cambio de mirada del Gobierno sobre la importancia de acumular reservas (con respecto a un 2025 en el que Milei y el equipo económico rechazaban la necesidad de comprar divisas en el MLC), que el Central sigue teniendo saldo positivo en todas y cada una de las ruedas.

Esto es muy bienvenido por el mercado, incluso en aquellas en las que manda señales de que no quiere que el tipo de cambio suba.

Intervencionista

En las últimas ruedas se vio al BCRA muy activo vendiendo la Lelink D31L6 y el miércoles pareciera haber vendido también D30S6.

Según estiman en 1816, la autoridad monetaria ya prácticamente no tendría Lelink julio, lo que obligaría a que haya un nuevo canje intra sector público.

De lo contrario, que el BCRA pase a intervenir solo con la D30S6, aunque antes de arrancar a vender tenía apenas u$s 600 millones de valor nominal.

La otra opción es que vuelva a participar más activamente en futuros. Es cierto que recientemente creció el interés abierto, pero probablemente se explique en buena medida por los sintéticos de pesos que hacen privados que compran dólar linked.

Superávit

De acuerdo con el balance cambiario del BCRA, en mayo el superávit comercial base caja (u$s 4322 millones) le ganó por mucho a la compra de dólares para atesoramiento (u$s 1886 millones).

Eso, sumado al nuevo récord mensual que hizo la liquidación por endeudamiento externo de empresas y provincias (u$s 2284 millones netos), permitió que el BCRA continúe comprando muchos dólares en el quinto mes del año (u$s 2601 millones), aún con el giro de dividendos (u$s 472 millones) y la desinversión extranjera directa (u$s 798 millones en el mes).

Lo que se viene

La semana que viene el Tesoro deberá girar a los bonistas (tenedores del sector público y privado) unos u$s 4500 millones por los vencimientos de Globales y Bonares.

Finalmente, no se necesitará la operación de deuda garantizada por organismos internacionales para cancelar estos pagos, pero sí hará falta una última compra de dólares de Tesoro al BCRA (o algún ingreso adicional de divisas).

Es porque luego de la liquidación de la última subasta de AO28 (que siguió muy demandado), los depósitos en moneda extranjera del fisco en el Central serán de u$s 3950 millones.