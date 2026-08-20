El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un importante operativo contra el circuito de venta y reparación de celulares de origen ilícito en la zona de Once. Como resultado de los procedimientos, fueron clausurados 10 locales y una galería comercial, mientras que los agentes secuestraron 75 teléfonos, además de herramientas y distintos repuestos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Los controles estuvieron a cargo de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) junto con efectivos de la Policía de la Ciudad. Los procedimientos se concentraron en distintos puntos de la zona, entre ellos Corrientes al 2100, Junín al 3003, la Galería “La Juanita” de avenida Pueyrredón 9, la Galería “La Internacional” de Corrientes 2330 y la galería comercial “La Recova”, ubicada en Azcuénaga y Pueyrredón.

Se trata de un sector identificado por las autoridades como de “Alta criticidad”, debido a la concentración de comercios dedicados a la reparación y comercialización de teléfonos usados. En algunos de estos establecimientos se detectaron equipos y componentes cuya procedencia no podía ser justificada.

Jorge Macri apuntó contra los locales de celulares robados

Tras los operativos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió al procedimiento y cuestionó el funcionamiento de los comercios investigados.

“Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie. Ley y orden”, sostuvo el mandatario porteño.

Los procedimientos forman parte de los controles que buscan desarticular el circuito comercial que permite que teléfonos denunciados como robados vuelvan al mercado a través de negocios de reparación, compra y venta de equipos usados.

Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once.



Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie.



Ley y orden. pic.twitter.com/GQQz1ZgzBT — Jorge Macri (@jorgemacri) August 19, 2026

La Recova: encontraron celulares denunciados como robados

Uno de los procedimientos más importantes se realizó en la galería comercial “La Recova”, ubicada en la intersección de Pueyrredón y Azcuénaga. Allí fue clausurado el local 47, donde los agentes encontraron 22 celulares, 79 módulos y diferentes herramientas utilizadas para trabajos de soldadura.

La Recova, Once. Wikipedia.

Entre los equipos secuestrados había teléfonos de distintas marcas, como un iPhone, un Motorola G42 y un Samsung. Al revisar los dispositivos, las autoridades determinaron que contaban con denuncias vigentes por robo registradas ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El procedimiento tuvo además una situación particular. Mientras se desarrollaba el operativo, una clienta ingresó al comercio para solicitar la reparación de uno de los teléfonos. Al verificar el dispositivo, los agentes descubrieron que también figuraba como robado.

A raíz de esta situación, la Justicia dispuso la imputación de la mujer y del encargado del local, un hombre de nacionalidad peruana de 44 años.

El caso permitió exponer parte del mecanismo mediante el cual equipos y componentes provenientes de robos pueden terminar nuevamente en circulación a través de comercios dedicados a la reparación y compraventa de celulares.

Finalmente, el establecimiento de la galería La Recova, dedicado a la comercialización y reparación de teléfonos, quedó clausurado como consecuencia del procedimiento.