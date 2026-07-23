Confucio, filósofo chino, sobre el aprendizaje: “Si voy con dos hombres, cada uno de ellos será mi maestro. Tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mí”

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Confucio, uno de los pensadores más influyentes de la historia de China, dejó numerosas enseñanzas sobre la educación, la ética y el desarrollo personal que continúan siendo citadas en la actualidad.

Entre ellas sobresale una reflexión sobre el aprendizaje que, pese al paso de los siglos, sigue siendo considerada una guía para el crecimiento personal:

“ Si voy con dos hombres, cada uno de ellos será mi maestro. Tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mí ”.

Esta frase aparece en las Analectas (Lunyu), una recopilación de enseñanzas y conversaciones realizada por los discípulos de Confucio después de su muerte.

¿Qué significa esta enseñanza de Confucio?

La idea central de esta reflexión es que todas las personas pueden convertirse en una fuente de aprendizaje.

Según Confucio, observar las cualidades positivas de los demás permite identificar comportamientos dignos de imitar, mientras que reconocer sus errores brinda la oportunidad de reflexionar sobre uno mismo y evitar cometerlos.

Desde esta perspectiva, el aprendizaje no depende únicamente de los maestros o de la educación formal, sino también de la capacidad de observar, escuchar y aprender de las experiencias cotidianas.

¿Quién fue Confucio?

Confucio (551-479 a. C.) fue un filósofo, maestro y pensador chino cuyas ideas influyeron profundamente en la cultura y la organización social de China y otros países de Asia.

Su pensamiento puso el foco en valores como el respeto, la educación, la honestidad, la responsabilidad y la mejora constante de la persona.

Confucio, filósofo chino, sobre el aprendizaje: “Si voy con dos hombres, cada uno de ellos será mi maestro. Tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mí” Archivo El Cronista

Muchas de sus enseñanzas fueron recopiladas en las Analectas, una obra elaborada por sus discípulos que reúne conversaciones, máximas y reflexiones atribuidas al filósofo y que continúa siendo estudiada en la actualidad.

Esta obra es considerada una de las principales fuentes para comprender el pensamiento confuciano y su influencia en la filosofía oriental.