Fiódor Dostoievski es uno de los grandes nombres de la literatura rusa y de la narrativa europea del siglo XIX. Sus novelas exploran algunos de los conflictos más profundos del ser humano, como la culpa, la libertad, la fe, el sufrimiento y la lucha entre el bien y el mal.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran Crimen y castigo, El jugador, El idiota, Los endemoniados y Los hermanos Karamazov. En sus páginas dejó reflexiones que continúan siendo interpretadas más de un siglo después de su muerte, entre ellas una frase de El idiota que plantea una pregunta sobre el valor de conocer la verdad frente a vivir en una felicidad basada en el engaño.

Dostoievski, el escritor que convirtió los conflictos humanos en literatura

Fiódor Mijailovich Dostoievski nació en Moscú en 1821 y murió en San Petersburgo en 1881. Junto con Iván Turgueniev y León Tolstói, es considerado uno de los principales representantes de la literatura realista rusa y uno de los grandes autores de la narrativa europea del siglo XIX.

Su literatura estuvo marcada por experiencias personales extremas. Fue condenado a muerte en 1849 por su vinculación con determinados grupos liberales y revolucionarios, aunque recibió un indulto momentos antes de la ejecución. Posteriormente pasó cuatro años en un presidio de Siberia, una experiencia que tendría una profunda influencia en su producción literaria, explicó el sitio web Biografías y Vidas.

Fiódor Dostoievski en 1879. Wikipedia

De la condena a muerte a sus grandes novelas: la vida que marcó su obra

Dostoievski comenzó a ganar reconocimiento con Pobres gentes, publicada en 1846. Sin embargo, después atravesó un período de dificultades y perdió parte de la notoriedad alcanzada inicialmente. Su experiencia en Siberia quedó reflejada posteriormente en Recuerdos de la casa de los muertos, publicada en 1861, y también influyó en Memorias del subsuelo, de 1864.

En 1866 publicó El jugador y Crimen y castigo, novela que inauguró la etapa de grandes obras que terminarían por consolidarlo como uno de los escritores fundamentales de su tiempo. Dos años después apareció El idiota, seguida por Los endemoniados en 1870.

En 1880 publicó Los hermanos Karamazov, considerada por el propio Dostoievski su obra maestra. La novela reúne varios de los grandes temas que atraviesan su literatura: el análisis psicológico, la relación entre el ser humano y Dios, la angustia moral y los límites de la libertad.

La novela se desarrolla en la ciudad y alrededores de San Petersburgo. En la imagen, Vista de la Catedral de San Nicolás por Benjamin Patersen. Wikipedia

“Mejor ser desgraciado, pero entender todo, que ser feliz y vivir como un idiota”: qué significa la frase de Dostoievski

La frase “Mejor ser desgraciado, pero entender todo, que ser feliz y vivir como un idiota” aparece en El idiota, novela publicada en 1868. La reflexión forma parte de un diálogo protagonizado por Ippolit y el príncipe Mishkin, personajes centrales de la obra.

El sentido de la frase gira alrededor de un dilema que atraviesa buena parte de la literatura de Dostoievski: ¿es preferible enfrentarse a una realidad dolorosa o permanecer feliz dentro de una ilusión? La primera parte de la afirmación defiende el conocimiento, incluso cuando este provoca sufrimiento. La segunda presenta la felicidad basada en el desconocimiento como una especie de “paraíso” construido sobre una ilusión.

El idiota está protagonizada por el príncipe Mishkin, un personaje caracterizado por su bondad, su falta de ambición y su compasión hacia el sufrimiento ajeno. Su comportamiento contrasta con el de otros personajes de la novela y permite a Dostoievski explorar el enfrentamiento entre el bien y el mal, una de las constantes de su obra.