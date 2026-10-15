El arquitecto Marcelo Seia compartió un video en su cuenta de YouTube donde se refirió a cómo solucionar el problema de filtracionaes, goteras, grietas y manchas de humedad en los cielorrasos. En este marco explicó cómo impermeabilizar los techos de la losa y cuáles son las precauciones para lograr un resultado óptimo.

Seia introdujo el video dando detalles de los dos sistemas más utilizados para proteger el cielorraso: la membrana líquida y la membrana asfáltica.

Lo importante es preparar de manera correcta el techo entre mano y mano antes de aplicar cualquiera de los dos productos y respetar los tiempos de secado. “ Es primordial que dejes pasar entre 8 y 12 horas entre mano y mano , porque, si no, la siguiente puede llevarse puesta la anterior porque no terminó de secar”, señaló.

Cómo arrglar las filtraciones paso a paso

En primer lugar, Meia explicó se debe retirar toda la mugre acumulada sobre la losa barriendo la superficie. Esto se puede realizar con un lavado profundo con hidrolavadora en lo ideal, sino utilizando un cepillo de cerdas duras. Luego dejar el techo secando durante al menos 24 horas.

Tras el secado, revisar las grietas y fisuras que pueden ser la entrada a las filtraciones de agua. En este punto, explicó que conviene abrir las grietas para poder colocar un sellado con suficiente elasticidad , que sea capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción de la losa.

Una vez que se colocó la membrana líquida o asfáltica en las grietas de los cielorrasos, Seia señaló que se deben tener en cuenta los encuentros entre el techo y las paredes laterales, los cuales pueden presentar fisuras que favorecen filtraciones.

La duración de cada tipo de impermeabilización

Todo dependerá de la calidad de materiales, su correcta aplicación y el mantenimiento que le pueda dar la persona con el correr del tiempo.

Membrana líquida : suele durar entre 3 y 5 años.

Membrana asfáltica: suele durar entre 6 y 10 años.

Si bien Seia explicó cómo arreglar las filtraciones, ninguno de los dos sistemas garantiza una impermeabilización permanente , ya que los cambios de temperatura, la exposición al sol, los cambios de temperatura y las lluvias pueden favorecer la aparición de nuevas filtraciones.

“La gente coloca membrana y se desentiende del problema, creyendo que tiene asegurada la impermeabilización de toda la casa por el resto de la vida, y esto no es así”, concluyó el arquitecto.

En conclusión tanto la membrana líquida como la asfáltica birndan soluciones para arreglar las filtraciones del hogar: solo se deberá tener paciencia para hacer esta tarea de una manera óptima y realizar mantenimientos a lo largo del tiempo.