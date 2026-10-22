La Intendencia de Montevideo anunció el inicio en noviembre del Plan Veredas, una intervención destinada a construir veredas donde no existen y reparar aquellas rotas o sin baldosas. Marcelo Roux, director de Espacios Públicos, explicó que el plan tiene tres ejes: obra en asentamientos para dotarlos de veredas, reparaciones en avenidas centrales y trabajos en los barrios en general.

Cuando la obra implique hacer una vereda desde cero, el costo y la ejecución correrán por cuenta de la Intendencia y los vecinos no deberán abonar nada. En cambio, si se trata de la reparación del tramo de vereda frente a una vivienda, corresponde que el vecino la haga y la pague; si no lo hace, la Intendencia la realizará y le cobrará el costo en cuotas junto con la Contribución Inmobiliaria, con un plazo de hasta 10 años para el pago.

Para definir responsabilidades se hizo un relevamiento padrón por padrón: la Intendencia contactará a los propietarios que deban reparar su tramo y les informará los metros cuadrados a arreglar. El vecino tendrá 10 días para presentarse en el Municipio correspondiente y coordinar; si se presenta y decide hacerse cargo, contará con 45 días para iniciar la obra. Los daños originados por raíces de árboles y casos similares quedan a cargo de la Intendencia.

Roux detalló que el costo aproximado por metro cuadrado de vereda reparada es de 4.000 pesos que, por lo general, se utilizarán las clásicas baldosas de nueve cuadrados de 20 centímetros por lado. También precisó que las primeras intervenciones se ejecutarán en calles puntuales: Grecia (Cerro), Ángel Salvo (Paso Molino) y en Minas, entre La Paz y Rodó.

Además del Plan Veredas, la Intendencia trabaja en la reparación de esculturas vandalizadas —unos 300 bustos y piezas en la ciudad, entre el 2 y 3% afectados— y en proyectos de recuperación y transformación de espacios públicos y parques, como intervenciones previstas en la zona del anfiteatro del Parque Rodó.