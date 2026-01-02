Hallazgo astronómico del siglo: descubren una nueva luna que orbita la Tierra y reescribe el entendimiento del Sistema Solar

El 2026 arrancará con una postal imponente en el cielo. La llamada Luna del Lobo, primera Luna llena del año, marcará el inicio de un calendario astronómico poco frecuente, con trece lunas llenas, varias superlunas, una Luna Azul y un eclipse total de Luna que podrá observarse desde la Argentina.

El nombre Luna del Lobo tiene su origen en las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte, que vinculaban esta fase lunar con los aullidos de los lobos durante el invierno boreal.

Cuándo se podrá ver la Luna del Lobo en 2026

La primera Luna llena del año se producirá el 3 de enero, pero en Argentina el mejor momento para apreciarla será durante la noche del viernes 2 y la del sábado 3, cuando el satélite aparezca en el horizonte con un tamaño y brillo destacados.

Este plenilunio será además una superluna, ya que la Luna estará cerca de su perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su órbita. Por este motivo, se la verá más grande de lo habitual, dando continuidad a una seguidilla de superlunas iniciada en diciembre de 2025.

Un calendario lunar

El 2026 no será un año lunar típico. Debido a que el ciclo completo de la Luna dura aproximadamente 28 días, cada dos o tres años se suma una Luna llena extra al calendario. En este caso, el resultado será un total de 13 plenilunios, un número poco frecuente.

Lunas llenas 2026

A diferencia de otros años, ningún mes quedará sin Luna llena, incluido febrero, que en ocasiones no presenta esta fase. El detalle distintivo llegará en mayo, cuando el mes tendrá dos Lunas llenas.

La segunda Luna llena de mayo, que tendrá lugar el 31 de mayo, será conocida como Luna Azul. El término no hace referencia al color del satélite, sino a un fenómeno estadístico: se trata de la segunda Luna llena dentro de un mismo mes calendario, algo que ocurre solo cada algunos años.

Eclipse total de Luna: el evento astronómico más esperado de 2026

Uno de los momentos más destacados del año se dará el 3 de marzo, cuando la Luna llena coincida con un eclipse total de Luna. Durante el fenómeno, el satélite atravesará por completo la sombra de la Tierra y adoptará una tonalidad rojiza, conocida popularmente como “Luna de sangre”.

Este eclipse será visible desde toda América, incluida la Argentina, y coincidirá con la llamada Luna del Gusano, nombre tradicional asociado al final del invierno en el hemisferio norte.

Todas las Lunas llenas de 2026, mes por mes