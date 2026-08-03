ANSES: qué es la Certificación Negativa, para qué sirve y cómo sacarla.

La Certificación Negativa de ANSES es uno de los documentos más consultados por quienes necesitan realizar trámites ante organismos públicos, entidades bancarias o programas sociales.

Se trata de una constancia oficial que permite acreditar que una persona no registra determinados ingresos, prestaciones o beneficios dentro de los registros administrados por el organismo.

Este certificado puede gestionarse de forma gratuita y online, sin necesidad de concurrir a una oficina. Además, suele ser solicitado para acceder a ayudas estatales, subsidios, becas o beneficios provinciales y municipales.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué sirve

La Certificación Negativa es un comprobante emitido por ANSES que informa si una persona registra o no determinadas prestaciones o aportes en un período específico .

Cuando el documento arroja resultado negativo, significa que el ciudadano no tiene registrados conceptos como:

Relación de dependencia activa.

Declaraciones juradas como trabajador autónomo o monotributista social.

Cobro de jubilaciones o pensiones.

Prestaciones por desempleo.

Asignaciones familiares o asignaciones universales.

Programas sociales informados al organismo.

La Certificación Negativa de ANSES es uno de los documentos más consultados por quienes necesitan realizar trámites ante organismos públicos, entidades bancarias o programas sociales.

En este sentido, la constancia suele utilizarse para acreditar una situación laboral o previsional ante diferentes organismos públicos o privados.

Asimismo, puede ser requerida para solicitar:

Becas estudiantiles.

Subsidios habitacionales.

Programas de asistencia social.

Créditos con requisitos específicos.

Trámites provinciales y municipales.

La validez del documento corresponde al período consultado y se emite con los datos existentes en las bases oficiales al momento de la gestión.

Cómo sacar la Certificación Negativa de ANSES por internet

Uno de los principales beneficios de este trámite es que puede realizarse completamente online desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Para obtener la Certificación Negativa ANSES, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES. Acceder a la sección “Certificación Negativa”. Completar el número de CUIL o CUIT. Seleccionar el período que se desea consultar. Confirmar la operación. Descargar o imprimir el certificado generado por el sistema.

El documento se emite de manera inmediata y no requiere clave de seguridad social para la consulta.

Si bien el trámite es gratuito, ANSES recomienda verificar que los datos personales estén actualizados para evitar inconsistencias durante la emisión del certificado.

En conclusión, la Certificación Negativa de ANSES es una herramienta clave para quienes necesitan demostrar que no perciben determinados beneficios, salarios o prestaciones registradas por el organismo.

Gracias a su modalidad digital, el trámite puede completarse en pocos minutos y desde cualquier lugar del país.