Cruzar un semáforo en rojo es una de las infracciones que puede afectar directamente el scoring de los conductores en Argentina.

El sistema nacional asigna un total de 20 puntos a cada licencia y los descuenta progresivamente cuando se cometen determinadas faltas de tránsito.

Por eso, quienes acumulen distintas infracciones pueden llegar a perder todos sus puntos y quedar temporalmente inhabilitados para conducir. La sanción aumenta si el conductor vuelve a agotar su crédito de puntos.

Semáforo en rojo: cuántos puntos pierde el conductor

El scoring nacional establece una cantidad determinada de puntos que se descuentan según la gravedad de cada infracción.

Cruzar un semáforo en rojo se encuentra entre las conductas sancionadas por el régimen de tránsito y puede generar una quita de puntos, además de la correspondiente multa.

La cantidad exacta de puntos descontados depende de la infracción registrada y de las condiciones previstas en el régimen vigente.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir?

Imagen ilustrativa ChatGPT

La inhabilitación se produce cuando el conductor llega a cero puntos.

El sistema comienza con 20 puntos y los descuentos se realizan de manera progresiva a medida que quedan firmes las sanciones.

Por lo tanto, cruzar un semáforo en rojo no significa automáticamente perder la licencia: la inhabilitación aparece cuando la acumulación de infracciones provoca la pérdida total del crédito disponible.

Este mecanismo busca promover una conducción responsable y evitar que las infracciones graves se acumulen sin consecuencias sobre la habilitación para conducir.

Scoring nacional: cuánto dura la inhabilitación

Cuando un conductor pierde los 20 puntos por primera vez, queda inhabilitado para conducir durante 60 días y debe realizar y aprobar un curso de seguridad vial.

Si vuelve a perder la totalidad de los puntos, la sanción aumenta:

Primera pérdida total: 60 días.

Segunda pérdida total: 120 días.

Tercera pérdida total: 180 días.

Siguientes pérdidas: el período se duplica sucesivamente.

En el caso de las licencias profesionales, los períodos de inhabilitación se reducen a la mitad, aunque también deben realizarse los cursos correspondientes.

¿Cómo recuperar los puntos de la licencia?

Los conductores que todavía conservan puntos pueden recuperar el crédito perdido de distintas maneras.

Una posibilidad es pasar dos años sin recibir sanciones de tránsito firmes. Si durante ese período no se llegó a cero puntos, se recupera el total de los 20 puntos.

También existen cursos de seguridad vial que permiten recuperar hasta cuatro puntos por cada curso, aunque esta alternativa tiene una periodicidad determinada.

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