Oficial | Suspenderán la licencia de conducir a todas las personas que cometan estas infracciones graves detectadas por fotomultas.

En la Ciudad de Buenos Aires, no todas las multas de tránsito pesan igual. Algunas, además de la sanción económica, te restan puntos de la licencia.

Y si esos puntos llegan a cero, el resultado es directo: suspensión del registro de conducir.

El sistema se llama Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) y lo aplica el Gobierno de la Ciudad desde hace años. Rige exclusivamente para licencias emitidas en CABA, no para las de Provincia u otras jurisdicciones.

Cada conductor arranca con 20 puntos. Las fotomultas, es decir, los radares de velocidad, las cámaras de cruce en semáforo rojo y los controles en carriles exclusivos, son una de las principales vías por las que se descuentan.

Qué infracciones detectadas por cámaras restan más puntos

Entre las faltas más habituales que capturan estos sistemas automáticos, aparecen:

Conducir usando el celular : 5 puntos

Circular con exceso de velocidad de entre el 10% y el 30% del límite permitido: 5 puntos

Cruzar semáforo en rojo, circular en contramano o no respetar la prioridad de paso: 5 puntos

Estas infracciones se detectan sin la presencia de un agente de tránsito. La cámara identifica la patente y la multa se genera a nombre del titular del vehículo.

Si manejaba otra persona, existe la posibilidad de presentar un descargo identificando al conductor real, para que la quita de puntos recaiga sobre quien efectivamente cometió la falta.

Oficial | Suspenderán la licencia de conducir a todas las personas que cometan estas infracciones graves detectadas por fotomultas. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué pasa cuando llegás a cero puntos

Acá está el dato que más consultas genera. Llegar a cero puntos no significa perder la licencia para siempre, pero sí implica una inhabilitación temporal .

La primera vez que un conductor se queda sin puntos, el Gobierno porteño dispone:

Suspensión de la licencia por 60 días

Obligación de aprobar un curso de educación vial para recuperarla

Si la situación se repite, la sanción se endurece: la segunda vez que se llega a cero, la inhabilitación se extiende a 180 días, también con curso obligatorio.

Hay una forma de aliviar el marcador antes de llegar a ese punto. Una vez al año, se puede hacer un curso voluntario de reeducación vial que devuelve hasta 4 puntos, siempre que el conductor todavía no haya llegado a cero.

Ese dato conviene tenerlo presente antes de acumular varias fotomultas sin revisar el estado de la licencia.