En un esfuerzo por reducir los accidentes viales y garantizar que los autos cumplan las mínimas de seguridad, las autoridades de transporte informaron los elementos obligatorios que deberán tener los vehículos para circular por rutas y autopistas de todo el país este fin de semana largo.

En este sentido, también habrá una nueva serie de operativos de control en puntos estratégicos. Si bien se verifica la documentación de rigor, hay un elemento que está generando la mayoría de las actas de infracción: el matafuegos.

Además, según la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, circular con otros elementos faltantes no es solo una falta administrativa, sino una contravención que puede derivar en multas severas calculadas en Unidades Fijas (UF).

Los elementos y documentos que no te pueden faltar

Además del equipo contra incendios, los agentes de tránsito y fuerzas de seguridad verifican el “kit básico” y la documentación reglamentaria. En Argentina, para circular sin inconvenientes, necesitás:

DNI y Licencia de Conducir: ambos en formato físico o digital (aunque se recomienda llevar el físico por si falla la app Mi Argentina). Cédula Verde o Azul: según corresponda si sos titular o autorizado. Comprobante de Seguro: debe estar vigente (se puede mostrar el PDF desde el celular). VTV o RTO: la oblea debe estar pegada en el parabrisas y el certificado a mano. Balizas portátiles: dos triángulos reflectantes (generalmente guardados en el baúl).

Recomendación de expertos

Desde las asociaciones de seguridad vial remarcan que estos controles no deben verse como una medida recaudatoria, sino como una prevención necesaria.

“Un incendio vehicular se descontrola en menos de tres minutos. Tener el matafuegos a mano y cargado es la diferencia entre un susto y la pérdida total del vehículo o, peor, una tragedia personal”, señalan especialistas del sector.

Antes de salir a la calle o emprender un viaje por ruta, tomate cinco minutos para verificar la presión de tus neumáticos, el estado de las luces y, fundamentalmente, que tu matafuegos no sea un “adorno” vencido bajo el asiento.