Oficial y confirmado | Prohíben la venta de alcohol y multarán a todos los comercios que vendan bebidas desde esta hora: cuál es el nuevo horario límite Fuente: Shutterstock

La venta de bebidas alcohólicas ya tiene un nuevo horario límite en toda la Provincia de Buenos Aires y los comercios que no respeten la normativa podrán recibir fuertes multas económicas y hasta la clausura del local.

La medida está contemplada dentro de la Ley 11.825, vigente en territorio bonaerense, y desde el 1 de mayo comenzó a regir el horario de restricción correspondiente al período otoño-invierno.

Desde qué hora está prohibida la venta de alcohol en la provincia de Buenos Aires

Según establece la legislación bonaerense, quedó prohibida la venta, expendio, suministro minorista y entrega a domicilio de bebidas alcohólicas para consumo fuera del establecimiento entre las 21:00 y las 10:00 horas.

Oficial y confirmado | Prohíben la venta de alcohol y multarán a todos los comercios que vendan bebidas desde esta hora: cuál es el nuevo horario límite Fuente: Shutterstock

Este horario comenzó a aplicarse desde el 1 de mayo y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Durante el período de verano, comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de abril, la restricción cambia y pasa a regir desde las 23:00 hasta las 10:00 horas.

La normativa alcanza a supermercados, almacenes, kioscos, autoservicios, delivery y cualquier tipo de comercio habilitado para comercializar bebidas alcohólicas.

Las multas y sanciones que pueden recibir los comercios que incumplan la ley

La Ley 11.825 también establece sanciones para propietarios, encargados, gerentes y responsables de locales que violen la prohibición vigente en la provincia.

Las penas contemplan:

Multas que van desde los $1.000 hasta los $100.000.

Clausura del comercio entre 5 y 180 días.

Responsabilidad para distribuidores y empresas proveedoras vinculadas a la venta de alcohol.

Oficial y confirmado | Prohíben la venta de alcohol y multarán a todos los comercios que vendan bebidas desde esta hora: cuál es el nuevo horario límite Fuente: Shutterstock

¿Cuál es el límite de alcohol en sangre para manejar?

La Ley de Alcohol Cero al volante ya rige en las rutas nacionales de Argentina y establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero miligramos de alcohol por litro de sangre.

Además, la normativa rige para todas las rutas nacionales y cada vez más provincias y municipios decidieron avanzar con las restricciones.

Actualmente, 18 provincias ya aplican tolerancia cero para conducir dentro de sus jurisdicciones.

Las provincias donde ya rige la ley de alcohol cero para manejar

Estas son las provincias argentinas que actualmente aplican alcohol cero al volante en el territorio:

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Neuquén

Río Negro

Salta

San Luis

Santa Cruz

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Además, más de 60 localidades argentinas también se sumaron a la política de tolerancia cero en calles y avenidas urbanas.

Qué pasa en CABA y cuál es el límite permitido actualmente

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no adhirió formalmente a la Ley de Alcohol Cero nacional. En su territorio continúa vigente el Proyecto Integral de Convivencia Vial aprobado por la Legislatura porteña y en funcionamiento desde febrero de 2022.

Actualmente, los límites permitidos son: