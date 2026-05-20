Un descuido cotidiano, un desperfecto mecánico y una secuencia que casi termina en tragedia. Este martes a plena luz del día en Comodoro Rivadavia, Chubut, una mujer circulaba sobre la transitada avenida Julio Argentino Roca al 600.

Una joven conductora detuvo la marcha de su vehículo al notar que algo fallaba. Por eso, decidió bajarse a resolver el inconveniente por sus propios medios en plena calle, sin imaginar la trampa en la que se convertiría su auto.

¿Cómo fue el caso de la mujer que casi muere atropellada?

Con el capot abierto, la mujer comenzó a manipular los cables de la batería del motor. Estaba completamente concentrada en su tarea, de frente al vehículo y de espalda al peligro inminente que podría haber terminado con su vida.

De un segundo al otro, el vehículo tomo una fuerza inesperada. El automóvil se puso en marcha repentinamente y comenzó a avanzar hacia adelante de manera descontrolada dejando atrapada a su dueña.

La velocidad del coche la tomó por sorpresa absoluta y sin tiempo para reaccionar. En un instante, el peso del vehículo la pasó por encima de manera brutal y la dejó tendida sobre el asfalto.

El video completo:

El fin de una desgracia con suerte y los recaudos que hay que tomar

Los vecinos de la cuadra y los peatones que pasaban quedaron paralizados por el horror y por el accidente que estaban presenciando, aunque algunos testigos corrieron desesperados para asistirla mientras llegaba la ambulancia de emergencias.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional debido al impactante golpe. Afortunadamente, los médicos descartaron fracturas de gravedad y confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Toda la impactante escena quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes se viralizaron rápidamente y sirven como recordatorio de los riesgos al revisar un auto sin los debidos recaudos .



