En un esfuerzo por reducir la siniestralidad vial y garantizar que el parque automotor cumpla con las condiciones mínimas de seguridad, las autoridades de transporte lanzaron una nueva serie de operativos de saturación en puntos estratégicos de todo el país. Si bien se verifica la documentación de rigor, hay un elemento que está generando la mayoría de las actas de infracción: el matafuegos. Bajo la normativa de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, circular con el matafuegos vencido o mal ubicado no es solo una falta administrativa, sino una contravención que puede derivar en multas severas calculadas en Unidades Fijas (UF). Muchos conductores argentinos cometen el error de llevar el matafuegos en el baúl. Sin embargo, la reglamentación es clara: el dispositivo debe estar dentro del habitáculo, preferentemente debajo del asiento del acompañante, y sujeto con un soporte metálico que impida que se desprenda en caso de choque. Requisitos que debés revisar hoy mismo: Además del equipo contra incendios, los agentes de tránsito y fuerzas de seguridad verifican el “kit básico” y la documentación reglamentaria. En Argentina, para circular sin inconvenientes, necesitás: En jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las multas por no tener la VTV al día o circular con elementos de seguridad defectuosos (como el matafuegos) se miden en Unidades Fijas (UF), cuyo valor está atado al precio de la nafta de mayor octanaje. No cumplir con estos requisitos puede significar un golpe duro al bolsillo, con montos que hoy escalan rápidamente ante cada aumento de combustible. Desde las asociaciones de seguridad vial remarcan que estos controles no deben verse como una medida recaudatoria, sino como una prevención necesaria. “Un incendio vehicular se descontrola en menos de tres minutos. Tener el matafuegos a mano y cargado es la diferencia entre un susto y la pérdida total del vehículo o, peor, una tragedia personal”, señalan especialistas del sector. Antes de salir a la calle o emprender un viaje por ruta, tomate cinco minutos para verificar la presión de tus neumáticos, el estado de las luces y, fundamentalmente, que tu matafuegos no sea un “adorno” vencido bajo el asiento.