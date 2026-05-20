El SAT endureció los controles fiscales y advirtió que podrá inmovilizar cuentas bancarias de contribuyentes que incumplan ciertas obligaciones. La medida aplica tanto para personas físicas como para empresas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que durante mayo de 2026 continuará aplicando bloqueos de cuentas bancarias a contribuyentes que mantengan adeudos fiscales o presenten inconsistencias en sus declaraciones. La autoridad fiscal señaló que esta medida puede ejecutarse sin previo aviso cuando exista un crédito fiscal firme.

La inmovilización de cuentas impacta directamente en la posibilidad de realizar transferencias, retiros o movimientos bancarios. Además, el SAT aclaró que las restricciones no solo afectan a grandes contribuyentes, sino también a personas que incumplen trámites básicos relacionados con sus obligaciones fiscales.

Cuáles son las 5 razones por las que el SAT puede bloquear cuentas bancarias

El SAT advirtió que existen distintas irregularidades fiscales que pueden derivar en el congelamiento de cuentas bancarias. Estas medidas aplican cuando los contribuyentes incumplen obligaciones tributarias o presentan inconsistencias financieras.

El SAT endureció los controles fiscales y advirtió que podrá inmovilizar cuentas bancarias de contribuyentes que incumplan ciertas obligaciones. La medida aplica tanto para personas físicas como para empresas.

Entre las principales causas se encuentran:

No presentar declaraciones fiscales mensuales o anuales.

No pagar impuestos dentro de los plazos establecidos.

Ignorar requerimientos oficiales emitidos por el SAT.

No interponer medios de defensa ante un crédito fiscal firme.

Presentar ingresos inconsistentes, movimientos sospechosos o utilizar facturas falsas.

La autoridad fiscal explicó que, cuando los adeudos no son regularizados o existen irregularidades graves, puede ordenar directamente la inmovilización de recursos para garantizar el cobro correspondiente .

Además, el SAT considera como focos rojos las operaciones bancarias que no coinciden con los ingresos declarados. Este tipo de prácticas puede detonar auditorías y derivar en bloqueos inmediatos de cuentas bancarias.

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Cuando una cuenta es bloqueada por el SAT, el contribuyente pierde temporalmente el acceso a su dinero y no puede realizar transferencias, retiros ni operaciones bancarias hasta regularizar su situación fiscal.

El monto inmovilizado suele corresponder al adeudo detectado, incluyendo multas y recargos, ya que la autoridad busca garantizar el pago de obligaciones pendientes antes de finalizar el proceso administrativo.

La medida puede aplicarse en bancos como BBVA México, Banamex y Banco Azteca, entre otras instituciones del país . Sin embargo, el SAT aclaró que no existen “bloqueos masivos” automáticos, ya que cada caso debe estar respaldado por procedimientos legales específicos.

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