Hidalgo prohibió el uso de vidrios polarizados en los automóviles. Desde abril de 2026, el nuevo reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado establece que este tipo de material no está permitido en los cristales de los vehículos, debido a que impide la visibilidad hacia el interior del habitáculo durante operativos de tránsito y revisiones de seguridad pública. La medida se enmarca en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Hidalgo y se suma a una tendencia regulatoria que ya opera en otras entidades del país. La justificación de las autoridades es que si los agentes no pueden ver el interior de un vehículo, el riesgo para conductores, pasajeros y peatones se incrementa. Los automovilistas que circulen en Hidalgo con polarizado en sus vidrios se exponen a sanciones económicas inmediatas. El nuevo esquema de multas entró en vigor este mismo mes de abril junto con el reglamento. Las sanciones van de 3 a 110 UMAS, es decir, de aproximadamente 350 a 13 mil pesos, según el reglamento municipal aplicable en cada localidad del estado. El uso de polarizado queda clasificado como “uso indebido de aditamentos en el vehículo”, una de las infracciones con mayor rango de penalización. Esa categoría comparte escala con otras conductas de alto riesgo, como ocultar o modificar placas de circulación y maniobras que pongan en peligro a otros usuarios de la vía. Para evitar multas, la recomendación es retirar la polarización de los cristales —especialmente parabrisas y ventanas delanteras— antes de ingresar al estado. El dinero que se ahorra en una sola infracción justifica con creces el costo del retiro. Más estados podrían seguir el camino de Hidalgo en los próximos meses. Consultar el Periódico Oficial de cada entidad antes de circular es, hoy más que nunca, un hábito indispensable para cualquier conductor en México.