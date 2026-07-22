Las milanesas son uno de los platos más elegidos en los hogares, pero el resultado final depende en gran parte del corte de carne que se elija.

Aunque peceto, nalga, cuadrada y bola de lomo son las opciones más populares, cada una tiene características diferentes en cuanto a textura, sabor y precio.

Si la idea es conseguir milanesas tiernas, jugosas y con una buena relación entre calidad y costo, conviene conocer las ventajas y desventajas de cada corte antes de hacer la compra.

¿Qué corte de carne es mejor para hacer milanesas?

No existe una única respuesta, ya que la elección depende del presupuesto y del resultado que se busca. Sin embargo, estos son los cortes más utilizados:

Nalga : es una de las favoritas por su equilibrio entre terneza, sabor y poca grasa. Permite obtener milanesas grandes, suaves y de cocción pareja.

Cuadrada : tiene una textura firme y un sabor intenso. Si bien puede ser apenas más dura que la nalga, bien cortada y tiernizada ofrece un excelente resultado.

Bola de lomo : es un corte magro, tierno y generalmente más económico que la nalga. Es una de las mejores alternativas para quienes buscan buena calidad sin gastar de más.

Peceto : es el corte más tierno de todos, pero también uno de los más caros. Al ser muy magro, las milanesas quedan delicadas, aunque algunos prefieren otros cortes porque aportan un poco más de sabor.

Peceto, nalga, cuadrada o bola de lomo: qué corte de carne conviene comprar para hacer las mejores milanesas

Nalga, cuadrada, bola de lomo o peceto: las diferencias entre los cortes

Cada corte de carne tiene particularidades que pueden influir en el resultado de las milanesas:

Nalga: combina terneza, jugosidad y un sabor equilibrado, por lo que suele ser la opción más recomendada.

Cuadrada: ofrece una carne compacta y con buena consistencia, ideal para quienes prefieren milanesas más firmes.

Bola de lomo: destaca por ser muy magra, rendidora y con una excelente relación entre precio y calidad.

Peceto: sobresale por su suavidad, aunque su menor contenido de grasa hace que pueda resultar menos sabroso para algunos paladares.

Cómo elegir el mejor corte según tu presupuesto

Si el objetivo es obtener las mejores milanesas sin gastar de más, la bola de lomo y la nalga suelen ofrecer la mejor relación entre calidad y precio.

Para quienes buscan una carne premium y extremadamente tierna, el peceto es la opción ideal, aunque su valor suele ser considerablemente más alto.

En cambio, si se necesita una alternativa rendidora para preparar grandes cantidades, la cuadrada permite lograr muy buenos resultados con un costo más accesible.

Más allá del corte elegido, un buen rebozado, aceite a la temperatura adecuada y una cocción correcta serán fundamentales para conseguir milanesas doradas por fuera, jugosas por dentro y con todo el sabor de un clásico argentino.