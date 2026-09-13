Cortar un pedazo de papel aluminio y ponerlo debajo del televisor | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

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Un considerable número de individuos ha comenzado a emplear un estrategia casera que consiste en colocar papel aluminio bajo el televisor con el propósito de mantener más limpia la superficie en la que reposa el dispositivo y salvaguardar algunos muebles del hogar. Aunque no es una solución definitiva, esta técnica está asociada con la preservación de los artículos tecnológicos.

La utilización de este material también se suele asociar con la organización de cables y la defensa de determinadas superficies donde se ubica el televisor, sobre todo en muebles de madera o vidrio que pueden sufrir deterioro con el transcurrir del tiempo.

Atención: por qué muchos colocan papel de aluminio debajo del televisor en casa

Uno de los motivos más referidos es que el papel aluminio puede actuar como una barrera física superficial ante el polvo o diminutas partículas que tienden a acumularse en la parte trasera y debajo del televisor.

Asimismo, hay quienes lo emplean para proteger la superficie del mueble del calor que producen determinados dispositivos electrónicos durante prolongadas jornadas de uso.

Existen, además, usuarios que ubicando papel aluminio cerca de los cables para contribuir a mantener el área más organizada y simplificar la limpieza del entorno donde se halla el televisor.

El papel aluminio no sustituye las medidas de seguridad que son aconsejadas por los fabricantes de televisores.

Cortar un pedazo de papel aluminio y ponerlo debajo del televisor | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Qué dicen los expertos sobre este truco casero viral

Los expertos en electrónica precisan que el papel aluminio no contribuye a mejorar la señal del televisor ni a elevar la calidad de la imagen cuando es simplemente ubicado bajo el dispositivo.

No obstante, indican que podría actuar como una protección superficial en situaciones específicas, siempre y cuando no obstruya las salidas de ventilación ni tenga contacto directo con las conexiones eléctricas.

Además, subrayan que los televisores modernos requieren una adecuada circulación de aire para prevenir el sobrecalentamiento de sus componentes internos.

Papel aluminio y aparatos electrónicos: riesgos y cuidados para evitar daños

Antes de disponer de papel aluminio en las cercanías de cualquier dispositivo eléctrico, es aconsejable adoptar determinadas precauciones para prevenir inconvenientes o daños indeseados.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran:

Eludir la obstrucción de las ranuras de ventilación del televisor.

del televisor. Es prohibido insertar aluminio en enchufes o conexiones eléctricas .

. Conservar el material alejado de cables defectuosos o expuestos .

. Emplear el papel únicamente como protección superficial y externa .

. Consultar las recomendaciones del fabricante del televisor.

Los mejores consejos para cuidar tu televisor en casa y evitar daños

Además del uso de algunos trucos caseros, existen prácticas más recomendadas para extender la vida útil de los televisores y asegurarse de que se mantengan en buen estado.

Entre ellas se destacan la limpieza periódica utilizando paños secos o de microfibra, evitar la exposición directa a la luz solar y mantener el equipo alejado de fuentes de humedad o calor excesivo.

Asimismo, se aconseja utilizar estabilizadores de tensión o protectores eléctricos a fin de prevenir daños causados por cortes de energía o aumentos en la tensión eléctrica.