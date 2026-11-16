Un consorcio liderado por empresas chinas construye el primer metro de Bogotá: 24 km, 16 estaciones y trenes eléctricos.

Bogotá, una de las grandes capitales de América Latina, está construyendo por fin su primer metro, y lo hace de la mano de China. La Línea 1, a cargo de un consorcio liderado por empresas chinas, tendrá unos 24 kilómetros, 16 estaciones y trenes totalmente eléctricos, y ya superó el 83% de avance.

China construye el primer metro de una ciudad de América Latina

La obra es la Línea 1 del Metro de Bogotá, la primera de la red que tendrá la capital colombiana. La construye un consorcio liderado por las compañías chinas China Harbour Engineering Company (CHEC) y Xi’an Metro (del grupo de transporte ferroviario de la ciudad china de Xi’an), que se adjudicaron el proyecto. Es, además, una de las obras de infraestructura más grandes en marcha en Colombia.

Tendrá 24 kilómetros, 16 estaciones y trenes 100% eléctricos

El proyecto tiene dimensiones de megaobra. Entre sus características principales:

Una extensión cercana a los 24 kilómetros .

16 estaciones a lo largo del recorrido.

Un diseño elevado: la línea corre sobre un viaducto , en lugar de ir bajo tierra.

Una flota de 30 trenes, totalmente eléctricos, fabricados en China.

El carácter 100% eléctrico de los trenes es uno de los sellos del proyecto, pensado como un sistema de transporte eléctrico y más sostenible para la ciudad.

Los trenes se fabrican en China y se envían desde allí hasta Bogotá. Representación creada con IA

Cómo avanza la obra

Al cierre de septiembre de 2026, el avance general de la obra era de 83,73%. Algunos frentes van incluso más adelantados: el viaducto superaba el 93% y la fabricación de los trenes rondaba el 96%, con varias unidades ya en Bogotá realizando pruebas dinámicas sobre el viaducto. La meta es terminar de fabricar y enviar desde China el resto de los trenes antes de que termine 2026.

Las estaciones y sus edificios de acceso mostraban un avance menor (en torno al 49%), uno de los frentes que resta completar para poder habilitar el servicio.

Cuándo empezaría a funcionar

Según la información de la obra, la operación comercial está prevista para marzo de 2028. De todos modos, esa fecha depende de que se completen los trabajos pendientes, sobre todo las estaciones, y las etapas técnicas de prueba previas a la puesta en marcha.