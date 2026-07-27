Con miles de personas viajando por las rutas argentinas durante las vacaciones de invierno, los controles de tránsito se intensificaron en todo el país.

De hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fortaleció los operativos en corredores turísticos y advirtió que determinadas infracciones pueden derivar en la retención inmediata de la licencia de conducir, además de multas, imposibilidad de continuar el viaje e incluso el secuestro preventivo del vehículo en algunos casos.

Qué infracciones pueden hacer que te retengan la licencia de conducir

Los controles comenzaron el 1 de julio y se extenderán hasta el 5 de agosto en 21 puntos distribuidos en 19 provincias .

Durante los operativos, los agentes verifican el cumplimiento de las normas de tránsito y sancionan las faltas más graves.

Una de las causas de retención de la licencia de conducir es la alcoholemia positiva. Aunque las sanciones varían según la provincia o el municipio, el conductor queda inmediatamente inhabilitado para seguir manejando y puede recibir multas, la retención del registro y otras penalidades previstas por la normativa local.

También puede quedar la licencia de conducir retenida cuando el documento está vencido, adulterado, suspendido o existe una orden judicial o administrativa que impide conducir.

En los casos de documentación falsificada, además de la infracción vial, el conductor podría enfrentar consecuencias penales.

Si durante el control no se puede acreditar la habilitación para conducir, las autoridades también pueden impedir que el viaje continúe hasta regularizar la situación.

En ese sentido, la licencia de conducir digital disponible en la aplicación Mi Argentina tiene validez siempre que los datos puedan verificarse correctamente .

Los operativos de la ANSV se realizan en corredores turísticos de 19 provincias y controlan la licencia de conducir, la documentación obligatoria y las principales infracciones que pueden impedir continuar el viaje.

Los documentos obligatorios que debes llevar para evitar multas de tránsito

Además de la licencia de conducir vigente, los inspectores exigen una serie de documentos indispensables para circular.

Entre ellos se encuentran el DNI, la cédula del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , según corresponda.

Circular sin seguro puede derivar en una multa y, en determinadas jurisdicciones, en la retención preventiva del vehículo. La falta de la cédula también puede impedir continuar el viaje hasta acreditar la situación registral del automóvil.

Por otra parte, conducir con la VTV vencida constituye una infracción y las sanciones dependerán de la legislación vigente en cada provincia.

Durante las inspecciones también se revisa que las patentes sean legibles y que el vehículo cuente con luces en funcionamiento, matafuego y balizas reglamentarias.

Qué revisar antes de salir a la ruta para viajar sin inconvenientes

Antes de emprender un viaje, las autoridades recomiendan realizar una revisión completa tanto de la documentación como del estado del vehículo.

Es importante verificar el desgaste y la presión de los neumáticos, el funcionamiento de las luces, los frenos y los elementos de seguridad obligatorios. En las zonas cordilleranas o de montaña, además, puede exigirse el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones climáticas lo requieran.

Durante los controles también se fiscalizan maniobras peligrosas como los sobrepasos en doble línea amarilla y los excesos de velocidad, dos de las principales causas de siniestros viales.

Finalmente, todos los ocupantes deben viajar con el cinturón de seguridad colocado. Los niños tienen que utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su edad, peso y altura, mientras que las mascotas deben trasladarse con dispositivos de sujeción para evitar riesgos dentro del habitáculo.