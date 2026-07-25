Retiraron monedas y lingotes de oro en un campo cultivado y es de un solo país.

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Un grupo de investigadores dedicados a la arqueología europea ha podido identificar un depósito antiguo de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa.

Este hallazgo incluye monedas y pequeños lingotes que se encontraban ocultos bajo tierra durante siglos. Este descubrimiento fue posible gracias a un minucioso trabajo de exploración y análisis del terreno llevado a cabo por el equipo especializado.

Según el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado proporciona una importante evidencia sobre la presencia celta en la región.

La colección exhibe un alto valor histórico, no solo por su antigüedad, sino también por su excelente estado de conservación, lo que permitirá un análisis más profundo acerca de las sociedades que habitaron Europa Central.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias han indicado que las futuras evaluaciones, basadas en pruebas isotópicas, tendrían la capacidad de establecer si el metal encontrado proviene de depósitos cercanos o si fue transportado desde áreas distantes a través de antiguos circuitos de comercio.

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El piezas halladas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o haber sido enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o estuvo relacionado con prácticas de trueque antiguas.

El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha.

Retiraron monedas y lingotes de oro en un campo cultivado y es de un solo país. Generado con IA.

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El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento “posee una considerable cantidad de artículos metálicos de pequeñas dimensiones, pero de gran valor, predominando las monedas, aunque también se encontraron lingotes, escamas de oro crudo, aretes y partes de pulseras”.

Asimismo, el experto destacó la relevancia de este descubrimiento en el ámbito arqueológico y su significado para el estudio de la historia local.

Claves del sorprendente descubrimiento