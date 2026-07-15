Investigadores especializados en arqueología europea lograron identificar un depósito antiguo de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa.

El conjunto incluía monedas y pequeños lingotes que permanecieron ocultos bajo tierra durante siglos, localizados gracias al trabajo de análisis del terreno realizado por el equipo.

Las autoridades culturales destacaron que la colección posee un alto valor histórico, no solo por su antigüedad, sino también por el excelente estado de conservación que permitirá profundizar en el conocimiento de las sociedades que habitaron Europa Central.

De acuerdo con el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado representa una evidencia valiosa sobre la presencia celta en la región.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias explicaron que las próximas evaluaciones, basadas en pruebas isotópicas, permitirán determinar si el metal proviene de depósitos cercanos o si fue trasladado desde zonas remotas mediante antiguos circuitos de comercio.

¿Cómo se descubrió el oro en República Checa?

En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Este indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha.

Según los especialistas, las piezas halladas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o haber sido enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o relacionado con prácticas de trueque antiguas.

El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia.

¿Qué metales excepcionales se hallaron en el yacimiento de Pavel Kodera?

El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento “alberga una considerable cantidad de objetos metálicos pequeños, pero sobresalientes, predominantemente monedas, aunque también se encontraron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

Para codificar la importancia de este descubrimiento, es necesario subrayar la relevancia de los hallazgos. A continuación, se enumeran algunos elementos destacados:

Objetos metálicos pequeños

Monedas

Lingotes

Escamas de oro en bruto

Pendientes

Fragmentos de pulseras

Fuente: Archivo Fuente: Archivo

Descubre el tesoro celta: monedas y arte en oro y plata

Más de 500 monedas de oro y plata , muchas con símbolos de la cultura celta.

Lingotes y trozos de oro en bruto , además de escamas y pequeños adornos.

Diseños detallados con figuras de caballos, jabalíes, soles y dioses celtas .

Influencias helenísticas, con retratos y motivos de origen griego.

El oro de Pilsen: un hallazgo que impulsa el turismo histórico

El descubrimiento en Pilsen no solo ha revelado una fascinante colección de oro, sino que también ha comenzado a atraer la atención de turistas locales e internacionales.

Según las autoridades, se espera que el yacimiento impulse el interés por la historia céltica de la región, con planes para organizar exposiciones y visitas guiadas en el museo que resguarda las piezas.

Investigadores adicionales están programados para llevar a cabo excavaciones en áreas adyacentes, lo que podría significar nuevos hallazgos.

Las colaboraciones con expertos en arqueología europea permiten una mayor comprensión de las tradiciones comerciales y rituales de las antiguas civilizaciones, lo que enriquecerá el conocimiento sobre la rica herencia cultural de Europa Central.