Un nuevo feriado formará el último fin de semana largo de julio, ya que el viernes 31 será asueto para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

El día extra de descanso permitirá a los ciudadanos tomar aire mientras se espera el próximo feriado que es el lunes 17 por la Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

A quiénes beneficiará el feriado del viernes 31 de julio

El último día hábil del mes será feriado en dos partidos de la provincia de Buenos Aires. En caso de Saladillo, se conmemorará el aniversario fundacional de su ciudad cabecera, pero las celebraciones abarcarán la totalidad del territorio.

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En la misma línea, la otra región involucrada corresponde a Junín, localidad que celebrará la festividad patronal en honor a San Ignacio de Loyola, quien fue un militar y sacerdote español del siglo XVI. El religioso fundó la Compañía de Jesús y abrió la primera capilla en 1883, origen del asentamiento militar impulsor del nacimiento del partido.

De esta manera, los trabajadores bancarios y empleados públicos disfrutarán de tres días de descanso extendido. En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según empleador.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

De cara a lo que queda del año, el calendario oficial de feriados señala que el próximo asueto a nivel nacional será el lunes 17 de agosto . Luego, las fechas quedan de la siguiente manera: