Expertos en la salud canina dieron a conocer cuál es un gran alimento para cuando los perros sufren algún problema intestinal o de digestión. Según el medio especializado PetMD, la comida ideal en estos casos es el arroz con calabacín. En muchas ocasiones, los perros pueden sufrir alguna enfermedad gastrointestinal o gastroenteritis, la cual provoca diarrea, vómitos y cambio en el apetito del animal. En este sentido, el arroz con calabacín puede ayudar a que se recupere rápidamente de ese malestar. Los expertos indican que este alimento aporte carbohidratos de fácil digestión y fibra vegetal, es decir, puede resultar beneficioso para su recuperación. Cabe destacar que no se debe reemplazar el alimento balanceado, sin embargo, puede incorporarse como una gran opción de manera ocasional, es decir, mientras el perro se esté recuperando de algún problema estomacal. Para preparar este alimento se debe tener en cuenta lo siguiente: En conclusión, el dueño del perro puede bajar el malestar de su mascota con esta simple receta si se mantienen los recaudos necesarios.