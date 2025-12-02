Una compañía estadounidense trabaja en una pastilla que podría cambiar la forma en que entendemos la vejez en las mascotas. El medicamento, llamado LOY-002, está en fase de pruebas y apunta a prolongar la vida saludable de los perros.

¿Qué es LOY-002 y para quién está pensada?

El fármaco está diseñado para perros mayores de 10 años y con un peso mínimo de 6 kilos.

Según la empresa desarrolladora, los ensayos se realizan en decenas de clínicas veterinarias en Estados Unidos y los primeros resultados son alentadores: mejoras en la salud metabólica y ausencia de efectos adversos graves.

Aunque todavía no hay fecha oficial, se estima que podría llegar al mercado entre 2026 y 2027, siempre que supere las pruebas y obtenga la aprobación regulatoria.

¿Cómo actúa la pastilla?

LOY-002 busca frenar el deterioro metabólico que aparece con la edad. La idea es mantener el organismo activo, reducir procesos degenerativos y retrasar enfermedades frecuentes en perros mayores, como problemas articulares, renales y cardíacos.

Para facilitar su uso, el comprimido tiene sabor a carne, lo que permite administrarlo sin complicaciones.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué impacto tendría en la longevidad?

Los creadores son optimistas: creen que el medicamento podría sumar varios años de vida saludable, sobre todo en razas grandes, que envejecen más rápido. Sin embargo, todo depende de los resultados finales y del seguimiento a largo plazo.

¿Podría aplicarse en humanos?

La pregunta ya circula, pero los expertos son claros: el camino sería mucho más complejo. Las diferencias metabólicas y las barreras éticas hacen que, por ahora, el proyecto se limite a perros.

Aun así, los investigadores admiten que estudiar la vejez en mascotas puede dar pistas para futuros avances en humanos, ya que ambos comparten enfermedades relacionadas con la edad.