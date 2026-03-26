Llevar la mascota en el auto, dejarla correr entre los asientos o cargarla mientras se maneja es una imagen cotidiana en las calles de México, pero en este estado esa práctica puede terminar en una multa de tránsito. El reglamento de tránsito de Querétaro establece, en su Artículo 73, que los conductores deben evitar cualquier acción que represente un riesgo o distracción a la hora de manejar. Dentro de esas prohibiciones queda incluido de forma explícita sostener, cargar o colocar animales entre los brazos y las piernas, llevar objetos que obstruyan la visibilidad y utilizar cualquier elemento que distraiga la conducción. Esto no significa que esté prohibido llevar mascotas en el auto. Lo que sí está sancionado es hacerlo de forma insegura, especialmente cuando el animal interfiere directamente con el control del vehículo. La medida no es nueva, pero las autoridades la están poniendo en el centro del debate para reducir los accidentes provocados por distracción al volante. El Artículo 73 del Reglamento de Tránsito de Querétaro indica que los conductores deben evitar cualquier acción que represente un riesgo o distracción al manejar. Dentro de estas prohibiciones se incluye: Esto significa que no está prohibido transportar mascotas, pero sí hacerlo de forma insegura. Las sanciones por llevar animales de forma incorrecta dentro del vehículo van de 10 a 20 UMAs, lo que en términos prácticos equivale a entre 1,000 y más de 2,000 pesos dependiendo del valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización. En la mayoría de los casos esta infracción no genera puntos de penalización en la licencia de conducir, pero el golpe al bolsillo es inmediato y real. Lo que sí puede cambiar es la gravedad de la sanción: si la autoridad determina que la situación representó un riesgo mayor para otros usuarios de la vía, la multa puede escalar considerablemente. Infracciones relacionadas con distracciones graves o conductas de riesgo al volante pueden alcanzar hasta 40 o 50 UMAs, una cifra que puede superar fácilmente los 5,000 pesos. Cumplir con la norma no requiere una inversión grande ni cambios radicales en la rutina. Existen opciones accesibles y prácticas que permiten transportar a cualquier tipo de mascota de forma segura, cómoda y completamente apegada al reglamento. La primera y más recomendada es el uso de transportadoras o jaulas diseñadas específicamente para el tamaño y el peso del animal. Estas se colocan en el asiento trasero o en la cajuela y mantienen el animal contenido durante todo el recorrido, eliminando cualquier posibilidad de distracción para el conductor. Una segunda opción son los cinturones especiales para mascotas, que se enganchan al sistema de seguridad del asiento y permiten que el animal esté relativamente cómodo sin moverse libremente por el vehículo. Son especialmente útiles para perros medianos y grandes que no caben fácilmente en una transportadora. De todas formas, la regla más importante es garantizar que la mascota no tenga acceso a la zona del conductor durante el trayecto. Un animal inquieto, asustado o emocionado puede moverse de forma impredecible, y ese movimiento en el momento equivocado puede provocar un accidente grave.