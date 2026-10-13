Una vez terminado el fin de semana largo por el feriado del Día de la Raza, un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires volverá a disfrutar de una nueva jornada no laborable.
Se trata de un feriado local por la celebración del aniversario fundacional de la localidad de Acevedo, ubicada en la ciudad de Pergamino.
Feriado el 15 de octubre: qué se celebra en Acevedo
A través de la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno, publicada el 1 de octubre, se declaró como no laborable el 15 de octubre para un grupo de trabajadores de la localidad de Acevedo, Pergamino.
La celebración está relacionada con el aniversario fundacional de la localidad ubicada a 22 kilómetros de Pergamino. Si bien no armará un fin de semana largo, será una oportunidad perfecta para cortar la semana y disfrutar de un día sin tener que acudir a los centros laborales y colegios.
¿Quiénes podrán disfrutar del feriado del 15 de octubre?
La Resolución detalla que el feriado aplicará para la administración pública y los trabajadores del Banco Provincia.
En el caso de quienes presten servicios en el sector privado, la industria, el comercio y demás sectores será optativo, por lo que dependerá de cada empleador.
Al no ser un feriado nacional, quienes deban acudir a sus centros laborales no tendrán una doble remuneración.
Dónde queda Acevedo, cómo llegar y qué ofrece
Acevedo es una pintoresca localidad de la provincia de Buenos Aires ubicada a 22 kilómetros de Pergamino. Se llega mediante la Ruta Nacional 188 y hay servicios de ómnibus que conectan la localidad con Pergamino.
El pueblo ofrece una serie de opciones gastronómicas para todos los paladares como bodegones, pizzerías, buffets, entre otros. Además, desde hace cuatro años organizan la Fiesta Provincial de la Estaca, un evento que atrae miles de visitantes y lo consolida como un centro de festividades culturales.
Su historia se remonta a 1744, cuando el sargento mayor Pedro de Acevedo comenzó a poblar las tierras. Su hijo, Francisco Javier, expandió la propiedad mediante varias compras y estableció una de las grandes estancias del partido. En 1825, los Acevedo fundaron un casco histórico que albergó al General José María Paz cuando fue trasladado prisionero desde Santa Fe a Luján.
La llegada del ferrocarril impulsó el crecimiento de Acevedo. Alejandro Acevedo solicitó autorización para trazar un pueblo que se formó en 1888. En 1891, el geógrafo Latzina documentó que el pueblo y la zona ya contaban con 700 habitantes.
Qué feriados quedan en 2026
De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados nacionales señala lo siguiente:
- Lunes 9 de noviembre: feriado por la visita del Papa León XIV.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.