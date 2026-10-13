Lo confirmó la Resolución 467/2026: habrá feriado el jueves 15 para cortar la semana en Buenos Aires para los trabajadores de Acevedo.

Una vez terminado el fin de semana largo por el feriado del Día de la Raza, un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires volverá a disfrutar de una nueva jornada no laborable.

Se trata de un feriado local por la celebración del aniversario fundacional de la localidad de Acevedo, ubicada en la ciudad de Pergamino.

Feriado el 15 de octubre: qué se celebra en Acevedo

A través de la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno, publicada el 1 de octubre, se declaró como no laborable el 15 de octubre para un grupo de trabajadores de la localidad de Acevedo, Pergamino.

La celebración está relacionada con el aniversario fundacional de la localidad ubicada a 22 kilómetros de Pergamino. Si bien no armará un fin de semana largo, será una oportunidad perfecta para cortar la semana y disfrutar de un día sin tener que acudir a los centros laborales y colegios.

Lo confirmó la Resolución 467/2026: habrá feriado el jueves 15 para cortar la semana en Buenos Aires para los trabajadores de Acevedo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes podrán disfrutar del feriado del 15 de octubre?

La Resolución detalla que el feriado aplicará para la administración pública y los trabajadores del Banco Provincia.

En el caso de quienes presten servicios en el sector privado, la industria, el comercio y demás sectores será optativo, por lo que dependerá de cada empleador.

Al no ser un feriado nacional, quienes deban acudir a sus centros laborales no tendrán una doble remuneración.

Calendario Magnific

Dónde queda Acevedo, cómo llegar y qué ofrece

Acevedo es una pintoresca localidad de la provincia de Buenos Aires ubicada a 22 kilómetros de Pergamino. Se llega mediante la Ruta Nacional 188 y hay servicios de ómnibus que conectan la localidad con Pergamino.

El pueblo ofrece una serie de opciones gastronómicas para todos los paladares como bodegones, pizzerías, buffets, entre otros. Además, desde hace cuatro años organizan la Fiesta Provincial de la Estaca, un evento que atrae miles de visitantes y lo consolida como un centro de festividades culturales.

Su historia se remonta a 1744, cuando el sargento mayor Pedro de Acevedo comenzó a poblar las tierras. Su hijo, Francisco Javier, expandió la propiedad mediante varias compras y estableció una de las grandes estancias del partido. En 1825, los Acevedo fundaron un casco histórico que albergó al General José María Paz cuando fue trasladado prisionero desde Santa Fe a Luján.

La llegada del ferrocarril impulsó el crecimiento de Acevedo. Alejandro Acevedo solicitó autorización para trazar un pueblo que se formó en 1888. En 1891, el geógrafo Latzina documentó que el pueblo y la zona ya contaban con 700 habitantes.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados nacionales señala lo siguiente: