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El viernes 2 de octubre llegará con lluvias fuertes, moderadas y dispersas en diferentes zonas de Colombia, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El panorama más lluvioso se concentra en el occidente del país, aunque también se esperan precipitaciones en departamentos de las regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía.

El Ideam señaló en su Comunicado Especial No. 108 que durante esta semana las lluvias tendrán especial presencia en el occidente colombiano. El organismo explicó que “durante la semana se prevén lluvias principalmente en el occidente del país, con especial atención en Chocó, Antioquia y los litorales de Valle del Cauca y Cauca”.

Para este viernes 2 de octubre, el mapa del tiempo tendrá como principales protagonistas a Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba.

¿Dónde lloverá más fuerte en Colombia este viernes 2 de octubre?

Las lluvias fuertes se concentrarán principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se esperan precipitaciones de mayor intensidad en algunos sectores de Antioquia y Córdoba.

De esta manera, el occidente del territorio nacional será uno de los puntos que deberá prestar mayor atención al comportamiento del tiempo durante la jornada, especialmente por la posibilidad de precipitaciones acompañadas de condiciones atmosféricas inestables.

El Ideam explicó que uno de los factores que favorecerá este escenario será el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional. Según el comunicado, “la onda tropical No. 52 avanzará sobre el territorio nacional, favoreciendo el aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, principalmente en sectores del norte, centro y occidente del país”.

¿Qué departamentos tendrán lluvias moderadas este viernes?

Además de las zonas con lluvias fuertes, el pronóstico contempla precipitaciones moderadas en buena parte del centro y sur del país.

Entre los departamentos con posibilidad de lluvias moderadas están Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Putumayo, además de algunos sectores de Amazonas. También aparecen en el pronóstico Santander, Norte de Santander, Boyacá, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Huila y Cundinamarca.

En la región Caribe, el Ideam prevé lluvias moderadas en Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena, mientras que se mantiene especial atención sobre La Guajira y el norte del Cesar.

El panorama muestra así un viernes con precipitaciones distribuidas en buena parte del territorio nacional, aunque con diferencias en intensidad dependiendo de cada región.

¿En qué zonas de Colombia habrá lluvias dispersas?

Las precipitaciones no se limitarán a las regiones con lluvias fuertes o moderadas. También se esperan lluvias dispersas en la Orinoquía, principalmente hacia las zonas del sur y el piedemonte.

En la Amazonía colombiana, el pronóstico contempla precipitaciones en Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Por lo tanto, quienes se encuentren en estas zonas deberán tener en cuenta que las condiciones pueden cambiar durante el transcurso del día y que la presencia de nubosidad puede favorecer nuevos episodios de lluvia.

¿Cómo estará el clima en Bogotá este viernes 2 de octubre?

Para Bogotá, el Ideam prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias durante las horas de la tarde y la noche.

El pronóstico señala que las precipitaciones podrían presentarse especialmente hacia el oriente y norte de la capital, dentro del periodo de mayor probabilidad previsto entre miércoles y viernes.

El organismo meteorológico indicó que “en Bogotá, se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante las horas de la tarde y la noche, especialmente hacia el oriente y norte de la ciudad”.

Por eso, para quienes tengan actividades al aire libre este viernes, el comportamiento del tiempo podría cambiar especialmente durante la segunda mitad del día.

¿Por qué habrá tantas lluvias en Colombia durante esta semana?

El escenario de lluvias está relacionado con el comportamiento de diferentes sistemas atmosféricos que están incidiendo sobre el territorio nacional.

En su Comunicado Especial No. 108, el Ideam advirtió que la semana tendría un comportamiento particularmente lluvioso en el occidente colombiano y destacó el desplazamiento de la onda tropical No. 52, fenómeno que contribuirá al incremento de la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica en diferentes sectores del país.