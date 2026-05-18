El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alertas de nivel amarillo y naranja a 15 provincias debido a este sistema invernal severo. El pronóstivo viene marcado por una combinación entre un desplome extremo de las temperaturas que se suma a fuertes vientos y lluvias con precipitaciones inestables. El pico del diluvio será en la región sur del país donde habrá posibilidad de granizos, nevadas y vendavales de hasta 60 km/h, según advirtió el organismo a cargo del clima. El pronóstico de esta semana está marcado por el choque entre la nueva masa de aire frío y la de aire templado y húmedo que estaba instalada en el continente. Esta drástica diferencia térmica es el detonante de la inestabilidad actual, provocando chaparrones, tormentas aisladas y la caída ocasional de granizo en sectores del Litoral, la Patagonia y la Costa Atlántica antes de llegada de una ola polar más fuerte. Por su parte, las ráfagas intensas de viento son impulsadas por un marcado gradiente de presión, que se dio por la interacción entre un potente sistema de baja presión en el océano Atlántico y un anticiclón en el Pacífico. El aire se desplaza a gran velocidad para equilibrar esta diferencia, lo que genera vientos del oeste en el sur y del sector sur en la franja central del país, con ráfagas capaces de causar destrozos. Sobre la la ola polar, recién llegarán a temperaturas bajo cero en los niveles medios y bajos de la atmósfera, que con las precipitaciones se congelan y se transforman en nieve en las zonas con relieve o de frío extremo. Sin embargo, cuando se haga de noche, se darán heladas severas en la región pampeana. El núcleo de este fenómeno meteorológico se concentrará principalmente en dos jurisdicciones, afectando tanto la cordillera como el litoral atlántico: El organismo climático también alertó por las posibles consecuencias de este fenómeno en cada región: El Servicio Meteorológico publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana. De acuerdo con el pronóstico, en la Ciudad y el conurbano se esperan varios días con cielo despejado o parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas frescas por la mañana. Mientras el sur del país atraviesa jornadas con viento intenso y precipitaciones, el clima en Buenos Aires se mantendrá mucho más estable durante la semana. Las máximas oscilarán entre los 14°C y 19°C, mientras que las mínimas se moverán entre los 3°C y 7°C. El martes aparecería como el día más templado de la semana, con temperaturas cercanas a los 19°C y buenas condiciones generales. Las bajas temperaturas y el ingreso de aire frío podrían favorecer precipitaciones mixtas en distintos sectores de la provincia.