Durante la próxima semana, el clima en México sufrirá cambios importantes debido al ingreso de sistemas atmosféricos que provocarán lluvias, vientos intensos y un descenso notable en las temperaturas. El fenómeno podría impactar principalmente a estados del norte y extenderse a otras regiones conforme avance la semana. De acuerdo con reportes meteorológicos, la interacción entre frentes fríos, aire polar y una depresión aislada en niveles altos (DANA) generará condiciones de inestabilidad que se sentirán en distintos puntos del país. Durante el domingo, un frente frío acompañado de aire polar comenzará a afectar el norte del país. Las condiciones más notorias se concentrarán en zonas del centro-norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estas regiones se esperan lluvias y un descenso marcado de las temperaturas, lo que podría generar un ambiente mucho más frío de lo habitual para esta época. El cambio se sentirá principalmente en áreas del noreste, donde la combinación de humedad y aire frío favorecerá condiciones más inestables. Entre el lunes y el martes, el impacto de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) provocará condiciones meteorológicas adversas en el noroeste del país. Los estados más afectados por este sistema serán Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, donde se prevén lluvias, ráfagas de viento y un descenso en las temperaturas. Este tipo de fenómeno suele generar inestabilidad atmosférica, por lo que las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente en distintas zonas. Hacia mitad de semana, una nueva masa de aire polar reforzará el ambiente frío en el país. El fenómeno comenzará a sentirse entre miércoles y viernes. El sistema provocará temperaturas más bajas, lluvias y viento en varias regiones del territorio nacional. Las zonas con mayor impacto serán el norte, noreste, centro, oriente y sureste de México, donde el descenso térmico podría ser más notable conforme avance la semana.