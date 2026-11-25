El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la llegada de un frente de tormentas de nivel amarillo que se darán durante este miércoles 25 de noviembre, en Mendoza y San Luis.

Asimismo, el SMN señaló que podrían darse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, por lo que se recomienda prestarle atención a la evolución de las tormentas para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza y San Luis: qué fenómenos se esperan

El reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las zonas que están bajo alerta meteorológica amarilla podrían registrar tormentas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica frecuente.

Las zonas de Mendoza y San Luis bajo alerta meteorológica amarilla. Fuente: Captura SMN | El Cronista Audiencias

Por su parte, el organismo advirtió que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm , los cuales pueden ser superados de forma local.

Las zonas afectadas por la tormenta

Según detalló el SMN, la alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente en las siguientes localidades de Mendoza y San Luis:

Mendoza:

Precordillera de Las Heras

Precordillera de Luján de Cuyo

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

San Luis:

Zona baja de Belgrano

Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón

Zona serrana de Ayacucho

Zona serrana de Belgrano

Zona serrana de Coronel Pringles

Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón

Zona serrana de Libertador General San Martín

Recomendaciones del SMN

Ante una alerta amarilla por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas, las ráfagas de viento y la caída de granizo.

Las medidas de prevención destacadas por el organismo son: