El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la llegada de un frente de tormentas de nivel amarillo que se darán durante este miércoles 25 de noviembre, en Mendoza y San Luis.
Asimismo, el SMN señaló que podrían darse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, por lo que se recomienda prestarle atención a la evolución de las tormentas para evitar cualquier tipo de inconvenientes.
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza y San Luis: qué fenómenos se esperan
El reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las zonas que están bajo alerta meteorológica amarilla podrían registrar tormentas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica frecuente.
Por su parte, el organismo advirtió que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, los cuales pueden ser superados de forma local.
Las zonas afectadas por la tormenta
Según detalló el SMN, la alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente en las siguientes localidades de Mendoza y San Luis:
Mendoza:
- Precordillera de Las Heras
- Precordillera de Luján de Cuyo
- Este de Las Heras
- La Paz
- Lavalle
- San Martín
- Santa Rosa
- Capital
- Godoy Cruz
- Guaymallén
- Maipú
San Luis:
- Zona baja de Belgrano
- Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón
- Zona serrana de Ayacucho
- Zona serrana de Belgrano
- Zona serrana de Coronel Pringles
- Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón
- Zona serrana de Libertador General San Martín
Recomendaciones del SMN
Ante una alerta amarilla por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas, las ráfagas de viento y la caída de granizo.
Las medidas de prevención destacadas por el organismo son:
- Evitar salir de casa mientras se desarrollan las tormentas.
- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para evitar anegamientos.
- Retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.
- Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
- No realizar actividades al aire libre mientras dure el fenómeno.
- No refugiarse debajo de árboles, postes de electricidad ni estructuras metálicas que puedan caerse.
- Alejarse de playas, ríos, lagunas y piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
- Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.