El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para el último lunes de febrero ya que durante el transcurso de la jornada se prevén lluvias intensas en distintos estados de la República Mexicana. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó cuáles son las entidades federativas donde se espera la llegada de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y evento de “Norte” con fuertes rachas de viento. El SMN pronosticó para el lunes 23 de febrero la extensión del frente frío núm. 37 sobre el Mar Caribe y el sur de la península de Yucatán, sin embargo, se mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, fuertes en Puebla y Campeche. Por su parte, la masa de aire ártico asociada al frente frío, continuará generando ambiente frío a muy frío al amanecer y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo el Valle de México. Así mismo, se prevé evento de “Norte” intenso con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 60 a 80 km/h en Veracruz y de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El SMN emitió una serie de advertencias dirigidas a todos los habitantes de la República Mexicana que residan en los estados con pronóstico de lluvias intensas. En primer lugar, las precipitaciones fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones. En segundo lugar, puso el foco en las rachas de viento fuertes, que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Concretamente, los estados que se mantienen en alerta por fuertes lluvias son los siguientes: