Para quienes llegan a la edad de retiro sin cumplir con el requisito estándar de años de aportes existe una solución. Los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con la Jubilación por Edad Avanzada, una alternativa gestionada por el Instituto de Previsión Social (IPS). A diferencia de lo que ocurre en el régimen nacional (ANSES), el IPS se rige por normas propias (Ley 9650/80). Por eso, si estás pensando en dar este paso, es fundamental que conozcas las reglas de juego bonaerenses. Para solicitar este beneficio, no basta con tener la edad. El IPS exige una combinación específica de años de vida y de servicios “reales”. Tomá nota de los requisitos principales: Si venís escuchando sobre las moratorias de ANSES para “comprar” años de aportes, tenés que saber que en el IPS esto no existe. El sistema provincial es de carácter contributivo estricto. Si no tenés los 10 años de aportes efectivos, no podés completar el tiempo faltante con un plan de cuotas. Por eso, es vital que revises tu historia laboral con tiempo. Hacé una consulta en la Dirección de Recursos Humanos de tu último organismo empleador para verificar tus años registrados. ¿Podés usar años que aportaste a una caja nacional o privada? Sí, a través del sistema de Reciprocidad Jubilatoria. Sin embargo, para que el IPS sea la “Caja Otorgante” (la que te paga el haber), se deben cumplir dos condiciones: Si cumplís con todo lo anterior, ya podés arrancar. Tenés dos vías principales según tu situación: Antes de comenzar, solicitá tu Reconocimiento de Servicios si tenés aportes en otras cajas. Esto agilizará muchísimo el proceso una vez que presentes la carpeta final. La Jubilación por Edad Avanzada es un derecho para quienes dedicaron parte de su vida al servicio público bonaerense. Aunque los requisitos son más estrictos que en Nación, ofrece una seguridad económica fundamental para la etapa de retiro. Consultá tu historial, reuní los papeles y hacé valer tus años de trabajo.