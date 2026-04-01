El cuarto mes del 2026 ofrece un panorama atractivo para quienes quieran mirar el cielo, con una serie de fenómenos que podrán observarse a simple vista desde el hemisferio sur. Abril combina fases lunares favorables, planetas brillantes visibles al atardecer y al amanecer, una lluvia de meteoros y la posible aparición de cometas. Incluso sin telescopio, habrá oportunidades para identificar alineaciones planetarias, conjunciones y otros eventos que permiten reconocer objetos del Sistema Solar con facilidad y que, sin dudas, darán un espectáculo para todos. Las fases de la Luna influyen en la visibilidad del cielo nocturno. Cuando la Luna está muy iluminada, su brillo dificulta observar objetos débiles como galaxias o lluvias de meteoros. La semana alrededor de la Luna nueva del 17 de abril ofrece las mejores condiciones para observar estrellas, planetas, cúmulos y meteoros debido a la oscuridad del cielo. El 26 de abril la Luna ocultará a Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo. El fenómeno será visible en el este de Sudamérica durante la madrugada. La Luna estará iluminada en aproximadamente un 70%. Durante este mes, varios planetas podrán verse sin necesidad de telescopio. Durante abril Venus será visible todos los días después de la puesta del Sol, desde el atardecer y durante el crepúsculo, hasta aproximadamente las 22:00. Aparecerá hacia el noroeste, en la zona del cielo donde se oculta el Sol, y se destacará por su intenso brillo (magnitud cercana a −3.9), lo que lo convierte en el objeto más luminoso del cielo nocturno después de la Luna. Jupiter podrá verse al comenzar la noche durante todo el mes. Será visible desde el anochecer, brillando con magnitud aproximada de −2.1 en la constelación de Géminis. Desde el hemisferio sur se observará relativamente bajo sobre el horizonte norte, pero aun así resultará fácil de identificar a simple vista. Con telescopio, es posible distinguir sus bandas atmosféricas y el movimiento de sus principales lunas. En la segunda quincena del mes, estos tres planetas se ubican en el horizonte este antes de la salida del Sol. Alrededor del 18 de abril, Saturno, Marte, Mercurio y Neptuno se concentran en una pequeña región del cielo. La mejor oportunidad es mirar hacia el horizonte este aproximadamente una hora antes del amanecer ya que los planetas estarán cerca del Sol y eso dificultará verlos nítidamente. Saturno, Marte y Mercurio podrán verse a simple vista, mientras que Neptuno requerirá telescopio. Dos cometas generan expectativa, aunque con cierto grado de incertidumbre. El C/2026 A1 (MAPS) alcanza su perihelio el 4 de abril, pasando muy cerca del Sol. Debido a que su composición es desconocida, no se puede predecir con precisión su brillo: podría desintegrarse o volverse más visible. El C/2025 R3 (PanSTARRS) es más predecible y alcanzaría su mayor brillo alrededor del 25 de abril, con magnitud estimada de 7.7, observable con binoculares. Desde el hemisferio sur podría verse mejor a comienzos de mayo. Esta lluvia de meteoros alcanza su máximo el 22 de abril, con una tasa de hasta 18 meteoros por hora en condiciones ideales. La ausencia de luz lunar intensa favorece la observación este año. Aunque el radiante se ubica en la constelación de Lira (baja en el hemisferio sur), los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. La clave, en primer lugar, es encontrar un lugar oscuro a salvo de la contaminación lumínica opaque el brillo de estos cuerpos celestes. Una vez en la oscuridad, dejá que tu vista se adapte a la falta de luz por unos veinte minutos. El último paso es mirar el cielo después de la medianoche y disfrutar del espectáculo.