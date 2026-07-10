Llega un diluvio histórico con más de 24 horas de tormentas fuertes, lluvias intensas y vientos inestables.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada marcada por la inestabilidad en la provincia de Misiones, donde rige una alerta amarilla por tormentas.

Según el informe oficial, el fenómeno afectará a distintas localidades con lluvias intensas, posible actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían generar inconvenientes durante gran parte del día.

Cómo estará el clima en Misiones, según el Servicio Meteorológico Nacional

El clima en esta provincia del noreste de Argentina se presenta inestable, con condiciones propicias para el desarrollo de tormentas de variada intensidad.

El Servicio Meteorológico advierte que algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar valores habituales.

Así será el clima en Posadas, Misiones durante las próximas horas. Servicio Meteorológico Nacional

En este contexto, el organismo mantiene vigente la alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño leve a moderado y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

El pronóstico para los próximos días para Posadas, capital de Misiones, se organiza de la siguiente forma:

Viernes 10: fuertes tormentas durante la tarde-noche .

Sábado 11: tormentas aisladas durante la mañana y lluvias durante el resto del día

Domingo 12: Mejora gradual, con nubosidad variable y menor chance de lluvias.

Se recomienda estar atentos a posibles actualizaciones, ya que el clima en la región puede cambiar con rapidez debido a la humedad y las altas temperaturas características de Misiones.

Este contraste muestra cómo el clima en Argentina puede variar significativamente entre regiones, especialmente entre el área metropolitana y el noreste del país.

Recomendaciones del SMN ante alerta por tormentas

Frente a este tipo de alerta, el Servicio Meteorológico Nacional sugiere tomar precauciones para minimizar riesgos. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Evitar circular por calles anegadas o zonas bajas.

También se aconseja tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y elementos básicos por si se produjeran cortes de energía.

Qué significa una alerta amarilla del Servicio Meteorológico

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades. No implica necesariamente un evento severo, pero sí condiciones que requieren atención y seguimiento.

En síntesis, el clima en Misiones continuará inestable bajo alerta amarilla por tormentas, por lo que es clave mantenerse informado y tomar precauciones. Para conocer las actualizaciones en tiempo real, se recomienda seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas con mínimas de 7° y máximas de 18° en la jornada de este viernes.

El pronóstico extendido del clima señala que desde el viernes el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.