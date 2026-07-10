El emocionante enfrentamiento entre Argentina y Suiza se llevará a cabo mañana a las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Kansas City, como parte de los cuartos de final del Mundial.

La Albiceleste, que ostenta el título de campeona del mundo y es la única representante sudamericana en este torneo, se medirá ante un equipo suizo que aspira a alcanzar por vez primera las semifinales de una Copa del Mundo.

Argentina alcanzó esta fase tras una remontada impresionante frente a Egipto, resultando en un emocionante triunfo por 3-2. Lionel Messi ha demostrado ser fundamental en este camino, convirtiéndose en el máximo goleador del Mundial 2026 con un récord de nueve goles, además de sumar un total de 21 goles en su historia en Copas del Mundo.

El director técnico Lionel Scaloni ha conducido a su equipo hacia los cuartos de final gracias a un desempeño destacado en la fase de grupos, donde derrotaron a Argelia por 3-0, a Austria por 2-0 y finalizaron con una victoria de 3-1 sobre Jordania, logrando avanzar con un total de nueve puntos. En la ronda de dieciseisavos enfrentaron a Cabo Verde, y después de un partido lleno de emociones, se llevaron el triunfo con un 3-2.

El conjunto argentino, cargando con el legado de las selecciones ganadoras de 1978, 1986 y 2022, se enfrenta a un gran desafío: no solo debe defender su corona, sino que también busca hacer historia con un bicampeonato que solo ha sido conseguido por Italia y Brasil en la historia del fútbol.

Por su parte, Suiza logró su clasificación a esta fase tras eliminar a Colombia en una emocionante tanda de penales, luego de un empate sin goles en el tiempo regular y extra. Este equipo ha mostrado una defensa sólida durante el torneo, permitiendo únicamente dos goles en cinco encuentros.

Bajo la dirección de Murat Yakin, Suiza ha tenido un notable desempeño en la fase de grupos, donde empató 1-1 con Qatar, aplastó a Bosnia y Herzegovina 4-1 y venció a Canadá 2-1, asegurando así el primer lugar en el Grupo B. En los 16avos, confirmaron su buen rendimiento al derrotar a Argelia 2-0.

Ahora, el objetivo de Suiza es alcanzar las semifinales, una meta que nunca han logrado en sus participaciones anteriores. Su mejor actuación hasta ahora se remonta a los cuartos de final en 1934 y 1938, así como en 1954 cuando fueron anfitriones del torneo.

Resultados de Argentina en la Copa del Mundo

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Resultados de Suiza en la Copa del Mundo

Fase de Grupos: Catar 1 vs Suiza 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 4 vs Bosnia-Herz. 1 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Suiza 2 vs Argelia 0 (3 de julio)

Octavos de Final: Suiza 0 vs Colombia 0 (4-3 en penales a favor de Suiza) (7 de julio)

Horario Argentina y Suiza, según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas