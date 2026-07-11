En esta noticia Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de Misiones.

Según el informe oficial, se espera el desarrollo de tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, en el marco de un panorama inestable para la provincia.

Este tipo de alertas son parte del monitoreo constante que realiza el organismo sobre el clima en Argentina, y buscan anticipar a la población ante posibles complicaciones climáticas en cada provincia del país.

Cómo estará el clima en Misiones, según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas alcanzadas por la alerta amarilla podrían registrar tormentas aisladas, algunas fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Entre las ciudades de Misiones que se mantienen con alerta amarilla por tormentas se encuentran:

Eldorado.

Iguazú.

La zona baja de General Manuel Belgrano.

La zona baja de Montecarlo.

Hay alerta amarilla en Misiones por fuertes tormentas. Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó tomar los siguientes recaudos en las zonas de Misiones bajo alerta amarilla:

Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas, y no permanecer cerca de ellas durante el fenómeno.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Buscar refugio inmediato en una construcción o vehículo cerrado en caso de estar al aire libre.

No permanecer bajo árboles, estructuras metálicas ni en espacios abiertos.

Asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que la alerta amarilla corresponde al primer nivel del sistema de alerta temprana, y hace referencia a fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños puntuales y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Se trata de un nivel de “atención”, que invita a informarse y tomar precauciones, sin implicar una situación de riesgo extremo como sí ocurre en los niveles naranja y rojo.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas con mínimas de 7° y máximas de 18° en la jornada de este sábado y mejorarán en el comienzo de la siguiente semana para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pronóstico extendido del clima señala que desde el sábado el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.