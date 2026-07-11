Truco casero | Cómo evitar que el pan rallado se pegue en las manos al hacer milanesas. Foto (Archivo)

El incremento de personas que buscan alternativas saludables en la cocina ha cobrado un notable auge en tiempos recientes. La milanesa es uno de esos platos que admite numerosas variaciones, no obstante, la tendencia culinaria actual es sustituir el pan rallado.

Al seleccionar un ingrediente para empanizar, optar por avena resulta la decisión más acertada. Este cereal es fundamental, ya que durante la cocción adquiere una textura crujiente. Adicionalmente, es un grano reconocido por sus beneficios cardiovasculares y por contribuir a mejorar la circulación arterial.

Razones por las que cada vez más personas sustituyen el pan rallado por la avena

A su vez, evita la acumulación de placas en las arterias y facilita mantenerlas limpias y flexibles. Esto se traduce en una mejora del flujo sanguíneo que también controla los niveles de azúcar en la sangre. Al ser fuente de antioxidantes, combaten a los radicales libres y protegen las células.

Adiós al pan rallado en la milanesa: la opción saludable que cuida el corazón, mejora la circulación y tiene el mismo sabor.

La avena es rica en beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol LDL (también conocido como el colesterol “malo”). Un menor nivel de colesterol significa un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Para empanizar milanesas con avena: usa arrollada fina o tradicional; la instantánea queda pastosa y menos crocante

Para empanizar las milanesas con avena, se emplea comúnmente la arrollada fina o la tradicional apenas procesada. A pesar de que la opción instantánea aparenta ser la más adecuada, resulta más pastosa y carece de crocancia.

Se aconseja optar por la arrollada tradicional para obtener un mejor resultado en textura.

Sigue estos sencillos pasos para empanizar milanesas con avena y especias:

Incorporar especias tales como ajo, perejil, pimienta, orégano, pimentón y sal, entre otros. Procesar la avena en una licuadora hasta obtener un grano fino, sin excederse para evitar que se convierta en harina. Sumergir las milanesas en huevo y posteriormente empanizarlas con la avena juntamente con los condimentos. Reiterar el proceso para lograr un empanizado doble.

Incorporando avena: la clave para platos saludables y sabrosos

El uso de avena se expande también en otras recetas. Sustituirla por pan en hamburguesas asegura un plato más nutritivo, ideal para quienes buscan opciones saludables y llenas de sabor.

Además, la avena aporta saciedad. Incluirla en dietas puede ayudar a controlar el peso, ofreciendo beneficios adicionales para aquellos que desean mejorar su salud general y estilo de vida.