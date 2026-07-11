Mientras el Mundial mantiene la atención de millones de fanáticos, Argentina celebró la victoria frente a Cabo Verde. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el seleccionado africano se ganó el cariño de muchos argentinos gracias a su esfuerzo, entrega y espíritu competitivo.

Esa simpatía despertó también la curiosidad por conocer parte de la cultura caboverdiana, y entre sus mayores símbolos aparece la cachupa, un guiso tradicional que resume la historia, las costumbres y los sabores del archipiélago.

Preparada a base de maíz blanco, legumbres, carnes y vegetales, la cachupa es un plato de cocción lenta que requiere paciencia, pero recompensa con un sabor profundo y una textura reconfortante. Por su volumen y el tiempo que demanda la preparación, suele elaborarse en ollas amplias que permitan una cocción uniforme de todos los ingredientes.

No es casualidad que los cocineros recomienden utilizar recipientes que distribuyan bien el calor cuando se trata de guisos de larga cocción. En ese sentido, la Cacerola Granito Stone de Hudson resulta una aliada práctica para este tipo de recetas gracias a su cuerpo de aluminio forjado, que favorece una temperatura homogénea y ayuda a obtener un resultado parejo. Además, su revestimiento antiadherente efecto granito facilita tanto la cocción como la limpieza posterior.

Cómo preparar la cachupa paso a paso

El primer paso consiste en remojar por separado el maíz blanco seco y los porotos durante 24 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, se deben escurrir y reservar.

Luego, colocar el maíz en una olla Hudson, cubrir con agua y cocinar durante aproximadamente una hora. Pasado ese tiempo, incorporar los porotos y continuar la cocción durante otros 30 minutos.

Mientras tanto, calentar aceite de oliva en una sartén y dorar la panceta junto con la carne de cerdo cortada en cubos. Cuando estén bien selladas, agregar la cebolla y el ajo picados y cocinar hasta que se vuelvan tiernos. Incorporar tomate picado, pimentón dulce, una hoja de laurel y cocinar durante unos cinco minutos.

Cuando el sofrito esté listo, agregarlo a la olla junto con el chorizo colorado cortado en rodajas. Sumar también la batata y el zapallo en cubos, ingredientes que aportan dulzor y ayudan a espesar naturalmente la preparación.

El guiso que es furor

La clave de la cachupa está en la cocción lenta. El guiso debe cocinarse a fuego bajo entre 45 y 60 minutos, hasta que el maíz, las carnes y las legumbres estén completamente tiernos. Por último, salpimentar a gusto, retirar del fuego y dejar reposar unos diez minutos antes de servir.

El plato que representa la identidad de Cabo Verde

La cachupa es considerada el plato nacional de Cabo Verde y ocupa un lugar central en la vida cotidiana de sus habitantes. Más que una simple receta, es una tradición que pasa de generación en generación y que suele estar presente en reuniones familiares, celebraciones y encuentros comunitarios.