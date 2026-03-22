El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de tormentas fuertes con intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. El fenómeno impacta principalmente en las provincias de Formosa y Corrientes, aunque también se extiende a zonas cercanas. El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de un temporal que afectará durante varios días a Formosa y Corrientes: Según el SMN, los fenómenos estarán acompañados por vientos del sector noroeste y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: Luego de un sábado marcado por lluvias intensas y ráfagas de viento, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las precipitaciones regresarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este lunes 23. Las lluvias comenzarán durante la mañana y se extenderán a lo largo de la tarde, con chaparrones aislados. Para el resto de la semana, se esperan días mayormente soleados, con temperaturas que oscilarán entre 15°C de mínima y 25°C de máxima.