El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana con condiciones inestables en distintas regiones del país. De acuerdo con las proyecciones oficiales, varias provincias podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad entre el domingo y los primeros días de la semana. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte argentino, donde se esperan chaparrones, tormentas aisladas y períodos de inestabilidad que podrían extenderse durante varias jornadas. Entre las zonas donde se prevé mayor inestabilidad se encuentran sectores de Formosa, Chaco y Jujuy, según las proyecciones meteorológicas para los próximos días. En Formosa, el domingo se esperan tormentas durante la mañana con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar entre 40% y 70%, mientras que hacia la tarde el tiempo tendería a mejorar. Sin embargo, el lunes volverían las lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche. En Chaco, particularmente en la zona de Santa Cruz, el domingo también se anticipan tormentas durante las primeras horas del día, con probabilidades de precipitación que podrían llegar hasta el 70%. El inicio de la semana mantendría condiciones inestables con lluvias aisladas durante el lunes. Por su parte, en Jujuy, la ciudad de San Salvador de Jujuy podría registrar lluvias intermitentes entre el domingo y el martes, con probabilidades de precipitación que oscilarían entre 10% y 40%, especialmente durante la mañana y la tarde. El nivel de alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indica que el área puede verse afectada por fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes o daños leves, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales. Entre los eventos previstos pueden registrarse lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, condiciones típicas de tormentas fuertes en esta época del año. Las autoridades recomiendan seguir la evolución del pronóstico y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo durante los próximos días