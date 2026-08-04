La primera tormenta de agosto ya tiene una fecha estimada de llegada al AMBA y podría afectar con lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento y un fuente cambio de temperatura a los habitantes de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sigue de cerca la evolución de un sistema de baja presión que dará lugar a un episodio de inestabilidad hacia fines de la corriente semana.

Alerta por lluvias y tormentas: el jueves será el día más complicado en el AMBA

Tras un martes sin lluvias y un miércoles con abundante nubosidad, el jueves concentrará la mayor probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Confirman el regreso de las lluvias para el AMBA hacia fines de la corriente semana. (Foto: Shutterstock)

El cambio estará impulsado por una ciclogénesis sobre el este del país, un proceso que favorecerá la formación de lluvias y tormentas con acumulados estimados de entre 10 y 30 milímetros.

Según el pronóstico, durante la jornada podrían registrarse:

Lluvias de variada intensidad.

Descargas eléctricas aisladas.

Chaparrones fuertes en cortos períodos.

Ráfagas de entre 25 y 50 km/h tras el paso del frente frío.

Por ahora no se esperan fenómenos severos generalizados, aunque será una jornada para seguir de cerca por la evolución de las tormentas.

Frío polar: cómo cambiará el tiempo después del paso del frente frío

El viernes el sistema de baja presión comenzará a alejarse y las condiciones tenderán a mejorar rápidamente. Sin embargo, detrás del frente avanzará una masa de aire muy frío que provocará un marcado descenso térmico.

Las temperaturas bajarán de forma progresiva entre el viernes y el domingo, con mañanas muy frías y una sensación térmica aún menor por la presencia del viento.

Las temperaturas previstas son:

Viernes: comienza el ingreso del aire frío .

Sábado: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C.

Domingo: mínima de 4 °C y máxima de 13 °C.

Conurbano: podrían registrarse valores inferiores a los previstos para la Ciudad.

Cómo seguirá el pronóstico durante la próxima semana

El fin de semana estará dominado por el tiempo estable, aunque con temperaturas muy bajas desde las primeras horas del día. Las máximas seguirán por debajo de los valores habituales para agosto.

Entre el lunes y el martes continuará el ambiente invernal, sin lluvias previstas y con mínimas cercanas a los 4 °C en la Ciudad de Buenos Aires.

Las claves del pronóstico para los próximos días son:

Persistirá el tiempo estable.

El frío seguirá siendo protagonista.

Las máximas rondarán los 12 °C.

Recién hacia el miércoles aumentará la nubosidad.

También podría registrarse una lenta recuperación de las temperaturas, con baja probabilidad de nuevas precipitaciones.