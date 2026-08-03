La semana comenzó con inestabilidad para gran parte del país y las precipitaciones continuarán siendo abundantes a lo largo de toda la jornada del día lunes 3 de agosto. Por eso, algunos proyectaron que la tormenta de Santa Rosa se haya extendido tras el diluvio de la seman pasada.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo. El organismo advirtió por la presencia de fuertes lluvias, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 80 km/h, actividad eléctrica y caída de granizo en distintos puntos del territorio argentino.

¿Cómo será la tormenta de Santa Rosa?

El mal tiempo vino asociado a una ciclogénesis que avanza sobre la Argentina y genera máxima preocupación en varias provincias. Aunque muchos asocian este temporal a un adelanto de la tradicional Tormenta de Santa Rosa, los meteorólogos aclaran que se trata de un profundo sistema de baja presión potenciado por el fenómeno de El Niño, que provocará lluvias intensas, ráfagas de viento y tormentas eléctricas consecutivas durante las próximas horas.

El fenómeno se desencadenó por el choque violento entre una masa de aire cálido y húmedo proveniente del norte del continente y el ingreso de frentes fríos desde la Patagonia.

Las lluvias se darán en el litoral y noreste argentino. Shutterstock

Esta interacción térmica extrema vuelve a la atmósfera totalmente inestable, forzando el ascenso violento del aire. Como consecuencia directa, se desarrollan tormentas con una abundante caída de agua en plazos de tiempo muy cortos, ráfagas que pueden rozar los 90 km/h y caída de granizo de forma aislada.

¿Qué días va a llover esta semana?

La inestabilidad climática más severa se concentrará durante este lunes 3 y martes 4 de agosto, desplazando el núcleo del temporal hacia el Litoral y el norte del país. Mientras la región pampeana y el AMBA ya superaron la peor parte del sistema y ahora experimentan un marcado descenso térmico, las autoridades meteorológicas mantienen activas las alertas debido a acumulados de agua que podrían superar los 70 milímetros de forma puntual.

Las zonas más afectadas por la tormenta de esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para las siguientes zonas:

Corrientes: Alerta en la capital provincial, Paso de los Libres, Goya y Santo Tomé.

Entre Ríos: Luvias intensas en el norte, afectando a Concordia, Federación, Feliciano y La Paz.

Santa Fe: Inestabilidad en el noreste, con foco en Reconquista, Avellaneda y Villa Ocampo.

Chaco: Alerta por tormentas en el este, incluyendo Resistencia y Barranqueras.

Formosa: Afecta a la franja este, impactando en Formosa Capital, Clorinda y Pirané.

Mendoza y Neuquén: Alerta naranja y amarillo, pero por nevadas intensas en la región cordillerana.

Buenos Aires y CABA: Fin del temporal severo; persisten neblinas, viento sur y lloviznas aisladas.

Cómo continuará el clima en Buenos Aires

Durante la primera semana del mes de agosto en Buenos Aires predominará la nubosidad con una fuerte tendencia hacía la baja en las temperaturas, en donde se esperan mínimas de hasta 5 grados y máximas de 16.

Por su parte, no hay pronóstico de tormentas, aunque las condiciones podrían variar con el correr de las jornadas.